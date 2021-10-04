Світ стає більш здоровим, – Сноуден зловтішається падінню соцмереж
Джерело:твіттер Едварда Сноудена
Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден відреагував на глобальний збій соцмереж у світі. Він зазначив, що таким чином світ може стати більш здоровим всього за один день.
Facebook та Instagram загадково відходять в офлайн, написав Сноуден.
До речі Глобальний збій соцмереж: Цукерберг вже втратив понад 6 мільярдів доларів
Facebook і Instagram загадковим чином йдуть в оффлайн, і за один прекрасний день світ стає більш здоровим,
– мовиться у дописі.
Додамо, Сноуден – це американський програміст, системний адміністратор, колишній працівник ЦРУ та АНБ США.
Він передав журналістам інформацію про стеження АНБ США за інформаційними системами багатьох країн світу. Виник міжнародний скандал. Програміста заочно звинуватили у шпигунстві і оголосили в міжнародний розшук.
Що відомо про збій у роботі соцмереж
- Ввечері 4 жовтня Facebook та Instagram перестали працювати. Також збій стався і в роботі WhatsApp. Користувачі не можуть зайти ні в мобільні додатки, ні на сайти.
- На офіційній сторінці Facebook вже вибачились. Намагаються виправити проблему.
- Згодом з'явились у низці інших платформ: Netflix, Steam, PlayStation, Twitter, Google, Amazon та TikTok.
- У Телеграмі теж виникли збої через великий наплив користувачів.
- ЗМІ пишуть, що така проблема могла статись через помилку в конфігурації, а також ймовірний саботаж з боку співробітників Facebook.
- Через збої у соцмережах акції провідних американських IT-компаній стрімко падають. Година простою коштує економіці світу в 160 мільйонів доларів. Мовиться про акції Twitter, Facebook, Amazon, Apple, Alphabet, Netflix.
- Наразі навіть не прогнозують, коли усунуть проблеми та все запрацює.