Світ стає більш здоровим, – Сноуден зловтішається падінню соцмереж

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден відреагував на глобальний збій соцмереж у світі. Він зазначив, що таким чином світ може стати більш здоровим всього за один день.

Facebook та Instagram загадково відходять в офлайн, написав Сноуден.

До речі Глобальний збій соцмереж: Цукерберг вже втратив понад 6 мільярдів доларів

Facebook і Instagram загадковим чином йдуть в оффлайн, і за один прекрасний день світ стає більш здоровим,

– мовиться у дописі.

Додамо, Сноуден – це американський програміст, системний адміністратор, колишній працівник ЦРУ та АНБ США.

Він передав журналістам інформацію про стеження АНБ США за інформаційними системами багатьох країн світу. Виник міжнародний скандал. Програміста заочно звинуватили у шпигунстві і оголосили в міжнародний розшук.

Що відомо про збій у роботі соцмереж