Світ накрила екологічна криза: Кліматичний марш закликає до дій

Глобальне потепління стрімко охоплює планету, змінюючи цілі екосистеми. Кліматичний марш, який проходив у Києві, об'єднав українців, яких турбує кліматична криза в Україні та світі.

Кліматичний марш проходить щороку 26 вересня в Києві. До акції можуть долучитись усі небайдужі.

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Кліматична криза – реальна

Весь світ вже почав відчувати наслідки глобального потепління. В Антарктиді, найхолоднішому регіоні на планеті, зміни клімату помітно чи не найдужче.

За останні 50 років середня температура на континенті зросла на 3 градуси. Це призводить до значних змін в екосистемах регіону: тануть льодовики, змінюється хімічний склад Південного океану, Антарктида "зеленіє", деякі види тварин захоплюють нові, не притаманні раніше для них території тощо,

– написали в Національному антарктичному науковому центрі.

Як Антарктида стає зеленою Глобальне потепління призвело до активного Глобальне потепління призвело до активного росту водоростей . Ці рослини цвітуть на поверхні снігу та слугують джерелом їжі для багатьох місцевих тварин. З середини ХХ століття водорості суттєво розрослися – тепер їх видно навіть з космосу. Це відбулося в результаті разючої зміни клімату та значного потепління.

Чого хоче Кліматичний марш

Акція відбувається щороку у Києві 26 вересня. Зустріч організовує громадська організація "Екодія". Активісти наголошують на важливості екології та закликають залучати більше сил до протидії глобальному потеплінню та вуглецевим викидам.

Україна страждає теж На сторінці Кліматичного маршу повідомляють, що Україна також є жертвою потепління. Різні регіони країни потерпають від катаклізмів: смерчів, повеней, пилових хмар та аномальної температури. Активісти стверджують, що кліматичну кризу ще можна сповільнити.

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"Ми разом з усім світом маємо відмовлятися від брудної енергетики та промисловості, що її спричиняють, та розвивати більш зелену економіку", – зазначили на сторінці.

Акція спрямована продемонструвати, що зміни клімату – реальні, а влада має реагувати на них та діяти.

Вимагаємо збільшити фінансування у Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи,

– повідомили організатори Кліматичного Маршу.

Кліматичну ходу прийшли підтримати сотні киян. Під час акції лунали такі заклики:

"Досить вбивати планету!"

"Stop climate change!"

"Нафта не потрібна!"

"Вимагаємо амбітної кліматичної політики!"

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Полярники 26-ї Української антарктичної експедиції також вирішили підтримати Кліматичний марш та зробили світлину, де вони стоять у футболках та шортах. Такий одяг науковці обрали, щоб підкреслити аномальне тепло в Антарктиді. Вчені закликають звернути увагу на зміни в унікальних екосистемах континенту.

Ми підтримуємо марш і закликаємо усіх дбати про нашу планету,

– зазначила команда "Академіка Вернадського".



Українські полярники підтримали Кліматичний марш світлиною з Антарктиди / Фото Оксана Савенко