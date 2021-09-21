Мова свисту переважно утворювалася у важкопрохідних місцях Землі – горах чи лісах. Так відбувалося через те, що звичайні звуки можна почути на дальшій відстані, ніж слова чи крик. У різних культур та мов принцип "свистячої мови" однаковий: слова спрощуються склад за складом, щоб бути перетвореними на простіші звуки. І ці звуки можна використати як модель для аналізу та розкодування "мови" дельфінів.

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Турецька "свистяча мова": дивитись відео

Розшифрування "мови" дельфінів

Люди та дельфіни по-різному видають звуки й передають інформацію. Але структура та атрибути, що зустрічаються у "свистячих мовах", можуть дати уявлення про те, як дельфіни кодують складну інформацію.

Вчені досліджують те, як люди самі сприймають та розуміють такі мови. Наприклад, людина чує свист та в голові відразу декодує його, несвідомо розбиваючи його на паузи та фонеми.

Тому науковці вибудовують цілі сонограми "мов свисту", щоб провести аналогію в тому, як люди розуміють та розкодовують свист. Це своєю чергою допоможе зрозуміти те, як дельфіни кодують та розкодовують інформацію.

Звісно, для розкодування використають штучний розум. Для цього нейромережі "згодують" приклади людської "мови свисту" та "мови" дельфінів. Вчені будуть порівнювати це спілкування на структурному рівні.

Чекаємо на позитивні результати. Звучить фантастично, але можливо ми колись зможемо прямо спілкуватися з цими гарними тваринами: ставити питання та отримувати відповіді.