Surface Pro 8 та Surface Go 3: Microsoft показала нові планшети

Крім ноутбуків, про які ми вже писали раніше сьогодні, Microsoft показала нове покоління планшетів. На заміну сьомій моделі Surface Pro прийшов Surface Pro 8, а Surface Go отримав версію під номером 3.

Новинки не сильно відрізняються в плані дизайну, однак пропонують різні характеристики. У підсумку це вплинуло й на ціни.

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Microsoft Surface Pro 8

Завдяки новим процесорам Intel Core i5-1135g7 або i7-1185g7, як обіцяє Microsoft, ґаджети стали удвічі швидшими.

Для бізнес-користувачів доступний варіант з Core i3-1115g4.

Обсяг постійної пам'яті від 128 гігабайтів до 1 терабайта.

Користувачі самі можуть замінити SSD — до нього забезпечений простий доступ, як і в попередній моделі.

З оперативною пам'яттю таку операцію провернути не вийде, однак компанія пропонує хороший вибір: 8, 16 і 32 гігабайти.

Surface Pro 8 отримав 13-дюймовий екран зі зменшеними рамками. Габарити практично не змінилися в порівнянні з попередником, у якого дисплей був з меншою діагоналлю.

Екран підтримує оновлення до 120 Гц і має роздільну здатність 2880х1920 пікселів.

В наборі функцій є фронтальна камера з підтримкою запису відео Full HD, 10-мегапіксельна основна камера, два мікрофони, 2-ватні гучномовці з підтримкою Dolby Atmos.

Microsoft Surface Pro 8 у чорному та білому кольорах / Фото Microsoft

Планшет отримав два порти USB-C, підключених до інтерфейсу Thunderbolt 4. З ними, наприклад, підключити дискретну відеокарту, додаткові монітори чи інші типи портів та роз'ємів через перехідники.

Восьма версія працює до 16 годин на одному заряді.

Заряджання від 0 до 80 відсотків займає трохи більше години.

Заявлена підтримка стилуса Surface Slim Pen 2.

Габарити планшета — 287x208x9,3 міліметра, вага – 889 грамів.

Ціна та дата випуску

Замовити планшет можна вже зараз, але офіційний продаж компанія розпочне з 5 жовтня.

За новинку попросять від 1100 доларів.

Microsoft Surface Pro 8: відео

Ключова відмінність новинки від попереднього покоління цієї серії — процесори: якщо Surface Go 2 оснащувався CPU Pentium Gold 4425Y і Core m3, то Surface Go 3 отримав Pentium Gold 6500Y і Core i3-10100Y. Microsoft каже, що за рахунок цього новинка швидше попередника приблизно наполовину.

Екран не зазнав жодних змін: це так само 10,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів.

Без нововведень залишились камери, гучномовці та навіть габарити: 245x175x8,3 міліметра. Вага – 544 грами.

Базова модель планшета має 4 гігабайти ОЗУ і 64 гігабайти постійної пам'яті.

У старшій на базі Core i3-10100Y — 8 гігабайтів ОЗУ і 128 гігабайтів флешпам'яті.

Для розширення пам'яті передбачений слот microSD, а для зарядки — порт USB-C.

Час роботи без підзарядки – приблизно 13 годин.

Microsoft Surface Go 3 / Фото Microsoft

Ціна та дата випуску

Ціни в США стартують з позначки 400 доларів за 4/64 гігабайти і закінчуються 630 доларами за 8/128 і Core i3.

Передзамовлення доступне вже зараз.

Microsoft Surface Go 3: відео