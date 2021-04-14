Microsoft представила ноутбуки Surface Laptop 4 на процесорах Intel і AMD

Компанія Microsoft офіційно представила нові моделі пристроїв у сімействі Surface. Мова йде про ноутбуки Surface Laptop 4, які вийшли у версіях з 13,5- і 15-дюймовим дисплеєм, кожна з яких доступна як в модифікаціях з процесором AMD та Intel.

Дизайн Surface Laptop 4 практично не відрізняється від зовнішнього вигляду моделі попереднього покоління. Всі версії стануть доступні для покупки вже в цьому місяці.

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Характеристики Surface Laptop 4

Старша версія отримала 15-дюймовий сенсорний дисплей з підтримкою роздільної здатності 2496x1664 пікселів і співвідношенням сторін 3:2. Покупці зможуть вибирати між версіями з процесором Intel Core i7-1185g7 покоління Tiger Lake та AMD Ryzen 7 4980u минулого покоління на архітектурі Zen 2.

Молодша версія має 13,5-дюймовий сенсорний дисплей роздільною здатністю 2256x1504 пікселя і співвідношенням сторін 3:2. Вибирати також можна між декількома варіантами, побудованими на базі чипів Intel і AMD, в тому числі Core i7-1185g7 і Ryzen 7 4980u.



Surface Laptop 4 / Фото Microsoft

Виробник заявляє, що використання в Surface Laptop 4 нових процесорів дозволило забезпечити до 70 відсотків більше продуктивності в порівнянні з моделями попереднього покоління, а також збільшити час автономної роботи.

13,5-дюймова версія з AMD – до 19 годин автономної роботи,

13,5-дюймова версія з чипом Intel – до 17 годин безперервної роботи,

Для 15-дюймової версії з AMD заявлено 17,5 години роботи,

Версія на 15 дюймів з чипом Intel – до 16,5 години.

Всі версії ноутбука на Intel володіють графікою Intel Iris Xe, а у випадку AMD – Radeon Graphics. Surface Laptop 4 з процесором від Intel підтримує установку до 32 гігабайтів оперативної пам'яті LPDDR4x, а версії з чипом від AMD — до 16 гігабайтів ОЗУ. Що стосується накопичувача, то моделі на Intel пропонують внутрішнє сховище об'ємом до 1 терабайта, а версії з AMD — до 512 гігабайтів.

В іншому Surface Laptop 4 схожий на модель попереднього покоління. У конструкції передбачені порти USB Type-C, USB Type-A, роз'єм для підключення навушників і інтерфейс Microsoft Surface Connect для підключення зарядки. Підтримка Thunderbolt як і раніше відсутня, а твердотільний накопичувач M.2 NVMe як і раніше можна легко витягти зі слота на тильній стороні пристрою.

Дивіться коротку презентацію ноутбуків: відео

Ціна і коли чекати

Surface Laptop 4 вже 15 квітня надійде в продаж на території США, Канади та Японії за ціною від 999 доларів за модель на процесорі AMD і від 1299 доларів за версії з Intel. Різниця в ціні обумовлена в тому числі тим, що Microsoft використовувала в ноутбуках процесори AMD минулого покоління.