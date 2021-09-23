Surface Duo 2: новий складний смартфон від Microsoft зі Snapdragon 888

19:03

На відміну від цьогорічного хіта Samsung Galaxy Z Fold2, новинка від Microsoft має два окремих екрана, об'єднаних шарнірами, а не один гнучкий. Це має свої переваги та особливості функціонування. Розповідаємо, що цікавого у цьогорічному оновленні Surface Duo.