Смартфон також не має зовнішнього дисплея. А у розкладеному стані ґаджет своїми розмірами вельми схожий на книгу.
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Характеристики Surface Duo 2
- Екрани Surface Duo 2 представлені матрицями AMOLED діагоналлю 5,8 дюйма.
- Роздільна здатність 1892х1344 пікселі.
- Максимальна частота оновлення 90 Гц.
- Максимальна яскравість – 800 ніт.
- Розкладений екран має 2688х1892 пікселі на 8,3 дюйма.
- За захист відповідає міцне загартоване скло Corning Gorilla Glass Victus.
Surface Duo 2 / Фото Microsoft
З внутрішньої сторони екрани мають невеликий вигин. Коли смартфон складено, ця область використовується для відображення різноманітних сповіщень та індикатора заряджання.
Панель сповіщень Surface Duo 2 / Фото Microsoft
- Серцем смартфона є Qualcomm Snapdragon 888. Як змогла з ним впоратись компанія, покаже час, адже цей процесор вийшов не найвдалішим в плані нагріву.
- На борту 8 гігабайтів ОЗУ нового стандарту LPDDR5 і 128, 256 або 512 гігабайтів постійної пам'яті. Про розширення за допомогою карт пам'яті нічого не згадується. Ймовірно, така можливість відсутня.
- Камер три. Основна на 12 мегапікселів з діафрагмою F/1.7, телеоб'єктив також на 12 мегапікселів і ширококутний на 16 мегапікселів. Доступний запис відео в якості 4К зі швидкістю 60 кадрів на секунду і Full HD зі швидкістю 240 кадрів.
- Батарея на 4450 mAh підтримує заряджання потужністю 23 Вт. Зарядного пристрою в комплекті немає.
Surface Duo 2 / Фото Microsoft
Surface Duo 2 підтримує стилус Surface Slim Pen 2 з магнітним кріпленням.
Працює смартфон на Android 11.
Ціна
За Surface Duo 2 просять 1500 доларів. Попередні замовлення вже приймають.