Супутниковий інтернет Starlink використовують більше як 10 тисяч осіб, але конкуренти не сплять

Лобісти невеликих інтернет-провайдерів закликають Федеральну комісію із зв'язку США з'ясувати, чи зможе SpaceX виконати свої обіцянки щодо широкосмугового зв'язку. Також компанії вимагають розглянути питання про припинення фінансування Starlink у рамках програми з підтримки послуг широкосмугового зв'язку у сільській місцевості.

SpaceX стала одним з переможців фонду розвитку цифрових технологій у сільських районах (RDOF), вигравши від FCC на найближчі 10 років 885,51 мільйонів доларів, щоб забезпечити широкосмуговий зв'язок Starlink у 642 925 будинках і підприємствах в 35 штатах. В цілому ж США направили 9,2 мільярди доларів фінансування 180 організаціям з метою розширення мереж для 5,2 мільйонів домогосподарств і підприємств, які в даний час не мають доступу до сучасного зв'язку.

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До 29 січня усі компанії подали додаткову інформацію про те, як вони мають намір виконувати свої зобов'язання. FCC розгляне ці заявки, щоб визначити, чи слід відкликати будь-яке фінансування. Електричні кооперативи США, що надають широкосмуговий зв'язок, поскаржилися як на SpaceX, так і на провайдерів фіксованого і бездротового зв'язку.

У чому полягають претензії до SpaceX та Starlink

Національна асоціація сільських електричних кооперативів (NRECA) і Національний сільський телекомунікаційний кооператив (NRTC) представили в FCC офіційний документ, в якому стверджується, що передача значних сум з нагород RDOF конкурентам на ділі ставлять під загрозу надії жителів на широкосмуговий зв'язок. Глава NRECA Джим Метісон категорично проти фінансування SpaceX.

Широкосмуговий зв'язок з орбіти SpaceX – абсолютно неперевірена технологія. Навіщо використовувати ці гроші для проведення наукового експерименту,

– заявзяє Метісон.

Тим часом, SpaceX зобов'язалася надавати послуги, що перевищують вимоги FCC до базової якості зв'язку: 100 мс затримки, 100 Мбіт/с на завантаження, 20 Мбіт/с на вивантаження і обмеження трафіку не менше 2 Тбайт на місяць. Перші звіти учасників бета-тестування свідчать, що Starlink забезпечує навіть більш високу швидкість при менших затримках.

SpaceX продовжує запускати супутники і повідомила бета-тестерів, що у найближчі місяці можна очікувати стабільне поліпшення швидкості й зниження затримок. Перед тим, як подати заявку на фінансування, SpaceX спочатку довелося подолати серйозні сумніви FCC щодо того, чи зможе компанія забезпечити необхідні показники якості.

Робота Starlink не є теоретичною або експериментальною. Сьогодні службою користуються понад 10 000 користувачів у Сполучених Штатах і за кордоном. Якість послуг у реальному часі швидко росте в рамках публічної бета-програми, і мережа Starlink вже успішно продемонструвала, що може перевершити необхідні показники Комісії,

– заявила SpaceX в документі FCC.

Компанія заявила, що у 95% випадках Starlink вже забезпечує швидкість завантаження більшу ніж 100 Мбіт/с і швидкість вивантаження вищу ніж 20 Мбіт/с при затримках на рівні 31 мс або нижче.

Але опоненти, які виступають проти фінансування SpaceX з боку FCC, заявили, що технологія не була перевірена і вона не є відкритою.

"Будь-які пропозиції, які навряд чи зможуть забезпечити обіцяну швидкість всім абонентам, повинні бути дискваліфіковані відповідно до правил FCC", – йдеться в офіційному документі NRECA і NRTC.

Там же зазначається, що після підключення до супутникової мережі десятків тисяч нових абонентів якість зв'язку навряд чи залишиться навіть на сучасному рівні. Нарешті, у скарзі стверджується, що SpaceX використовує цільові кошти, що виділяються на підтримку певних регіонів США, для розгортання послуг, які надаватимуться у різних регіонах світу.

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Чи існує загроза відкликання фінансування у SpaceX

Лобісти інтернет-провайдерів – не єдині, хто стурбований фінансуванням SpaceX. Група захисту прав споживачів Free Press вивчила результати аукціону і виявила, що SpaceX виграла фінансування у місцях, що не потребують якісного зв'язку (там часто є пропозиції гігабітних підключень). Неясно, чи може FCC повністю або частково скасувати фінансування, надане SpaceX та іншим компаніям. Але нова виконуюча обов'язки голови FCC Джессіка Розенворсель вже розкритикувала рішення колишнього голови Аджіта Паю через проблеми з минулими аукціонами.