Результати обнадійливі. Як заявив у підсумку Гарольд Мерфі, який проводив тестування, з'єднання залишалося дуже швидким навіть на високій швидкості руху автомобіля.

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Starlink у русі

Для цього експерименту тарілка-прийомник була зафіксована у задній частині автомобіля за допомогою спеціальних металевих кріплень.

Тест показав швидкість передачі даних до 200 мегабіт в секунду на швидкості у 100 кілометрів за годину.

Цей показник – не просто багато для такого режиму, це ще й більше, ніж будь-яка пікова швидкість передачі даних, зафіксована в рамках сервісу де-небудь ще на початку 2021 року.

Вже пізніше навесні пікові швидкості почали стрімко зростати, і в Німеччині були зафіксовані значення понад 600 мегабіт за секунду

Користувач також зміг визначити максимальний діапазон, в якому антена може приймати сигнал. Через недостатню кількість супутників на орбіті, Starlink наразі обмежує можливу область підключення до інтернету в регіоні навколо зареєстрованої адреси користувача. Це дозволяє компанії запобігати перевантаженню супутників, а також контролювати покриття на ранньому етапі розгортання технології. Таким чином Мерфі заявив, що швидкість почала падати через тридцять кілометрів пройденого шляху. Додаток показав, що сервіс перестане працювати ще через 10 кілометрів.

Нагадаємо, Starlink планує забезпечити підключення до інтернету не тільки у віддаленій та сільській місцевості, але й у транспортних засобах, таких як кораблі та літаки. Для них компанія розробляє нові термінали. Деякі з них навіть матимуть функцію попередження про радіаційну небезпеку, і їх установку буде здійснювати професіонал.