Супутниковий інтернет Starlink пережив глобальний збій

Напередодні супутниковий інтернет SpaceX Starlink перестав працювати у всьому світі. Користувачі не могли підключитися до Мережі близько півтори години.

Збій стався близько 16:00 за київським часом у п'ятницю, 7 січня. За даними ресурсу DownDetector, повідомлення про працездатність служби супутникового широкосмугового зв'язку надходили від користувачів із Великобританії, США, Канади, Німеччини, Ірландії, Італії та інших країн.

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Приблизно через 90 хвилин після перших звітів про збої багато користувачів змогли підключитися до інтернету, перезавантаживши свої термінали, хоча деякі клієнти SpaceX все ще повідомляють про проблеми.

Схожий збій траплявся в минулому

Аналогічний збій у роботі Starlink стався у серпні 2021 року. Цікаво, що тоді користувачі теж не могли отримати доступу до інтернету близько 90 хвилин.

Цікаво, що SpaceX та Starlink жодним чином не відреагували на несправність свого інтернету ні в соціальних мережах ані на офіційному сайті.

Важливо! Нещодавно індійський уряд змусив Starlink повернути клієнтам з Індії передоплату за послугу попереднього замовлення, оскільки компанія досі не отримала дозвільних документів та не отримала офіційного статусу провайдера в країні.

До речі, напередодні відбувся перший у цьому році космічний запуск, який здійснила компанія SpaceX в рамках проєкту Starlink. Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію супутників для забезпечення роботи інтернету.

Цікаво й те, що цього разу на орбіту відправилися супутники із системою лазерного зв'язку, яку SpaceX попередньо тестувала.