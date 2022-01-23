Супутникові фотографії допомогли дозволили краще зрозуміти загадкові кургани Японії

Археологи із великим зацікавленням досліджують кургани. Це й не дивно, адже ці кургани – це давні поховання, які можуть багато розповісти про минуле. А сучасні технології значно допомагають з цим.

Кофун – це кургани чи гробниці, де японські вельможі III – VII століття нашої ери ховали свої померлих. Їх вирізняє специфічна форма "замкової шпарини". Кургани можуть мати ширинку кілька сотень метрів й мають навколо рів із водою. Якщо подивитися на поховання з висоти пташиного польоту, то видиво буде разючим.

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Вигляд з півдня на Nintoku-tenno-ryo Kofun / Фото World Heritage Centre

Розв'язана загадка

Доступ до дослідження давніх пам'ятників історії є обмеженим, тому наукова команда Міланського політехнічного університету використала наявні супутникові зображення кофунів. Вони проаналізували близько 100 подібних поховань та виявили певні закономірності.

Виявилося, що кургани мають певну орієнтацію у просторі й будувалися з урахуванням дуги Сонця, що сходить. Відповідно до цього відбувалася кореляція орієнтації поховального комплексу. Науковці пояснюють це культом богині Сонця Аматерасу. Також вчені виявили астрономічну закономірність у розташуванні вхідних коридорів курганів кофунів.

Такі дослідження показують міцний зв'язок між сучасними технологіями та такими науками, як історія. Високоточні супутникові зображення дозволяють поглянути на давні споруди під різним кутом зору. Також науковці все більше використовують й інші надбання техніки: наприклад, дрони чи лідари.