Російські військові вже тиждень тримають в облозі Маріуполь, обстрілюючи місто ракетно-артилерійськими залпами. Ця зброя вражає як цивільні, так і військові цілі; наприклад, у середу (9 березня) було зруйновано один із пологових будинків Маріуполя.

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Нові супутникові знімки дають уявлення про масштаби руйнувань у Маріуполі, населення якого до початку вторгнення становило близько 500 000 осіб.



Фото зруйнованих продуктових магазинів та торгових центрів у Маріуполі / Maxar



Фото сильно пошкодженого торгового центру та інших магазинів / Фото Maxar



Зруйновані будинки та інші будівлі в Маріуполі / Фото Maxar

На фотографіях, зроблених у середу вранці космічним апаратом WorldView-3 компанії Maxar Technologies, видно значні збитки завдані громадянській інфраструктурі у місті та його околицях, включаючи житлові будинки, багатоповерхові багатоквартирні будинки, продуктові магазини та торгові центри.

Супутники Maxar стежили за вторгненням також і в інших частинах України. Наприклад, у вівторок (8 березня) WorldView-3 зробив нові знімки неподалік Києва.

Бронетехніка на засніженій місцевості на північний схід від аеропорту Антонов у Гостомелі та вид на Ірпінський міст на захід від Києва / Фото Maxar

Російська військова колона завдовжки 64 кілометри вже понад тиждень стоїть на околиці Києва. Через хмарну погоду супутники з оптичним освітленням, такі як WorldView-3, не змогли отримати хороший огляд конвою протягом більшої частини цієї ділянки.

Хмари продовжували висіти над більшою частиною маршруту колони у вівторок, але на фотографіях WorldView-3, зроблених того дня, видно бронетехніку та техніку, що маневрує на північний схід та південний захід від аеропорту Антонов (недалеко від Гостомелю).

Maxar – не єдина компанія, яка дає уявлення про вторгнення з висоти пташиного польоту. Супутники, якими управляють Planet, BlackSky та інші компанії, також знімають оптичні зображення війни та її наслідки. А такі компанії, як Capella Space, придивляються до регіону за допомогою радара із синтезованою апертурою, якому не потрібне сонячне світло або ясне небо, щоб добре розглянути землю.