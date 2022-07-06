NASA втратило зв'язок з супутником CAPSTONE, який відправили до Місяця

У вівторок, 28 червня, апарат CAPSTONE відправили у космос на ракеті Electron приватної космічної компанії Rocket Lab. Досі апарат успішно проходив підготовчі етапи та коригування перебуваючи на орбіті. Після відправки до Місяця фахівці NASA втратили зв'язок з сателітом.

У NASA зазначають, що команда супутника наразі працює над з'ясуванням причин збою та відновленням зв'язку. Фахівці мають інформацію про траєкторію руху апарату, яку отримано на основі даних наземної мережі Deep Space Network, з якою апарат зв'язався напередодні.

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Також у NASA наголосили, що супутник має достатню кількість палива, щоб провести необхідне коригування траєкторії руху пізніше.

Для чого призначений CAPSTONE

Апарат CAPSTONE був запущений в космос 28 червня за допомогою ракети-носія Rocket Lab Electron. До цього запуски постійно відкладалися протягом місяця, початково апарат планували запустити в кінці травня.

Після старту майже тиждень супутник провів на навколоземній орбіті, поступово віддаляючись від Землі по спіралі завдяки двигунам універсальної платформи Photon, на якій він був закріплений.

У понеділок, 4 липня, було виконано останнє коригування за допомогою двигуна платформи внаслідок чого CAPSTONE отримав необхідне прискорення.

Незабаром після цього 25-кілограмовий апарат відокремився від платформи та продовжив шлях до Місяця.

Якщо все піде за планом, подорож CAPSTONE займе кілька місяців, і він досягне майже прямолінійної гало-орбіти навколо Місяця 13 листопада.

Головна мета місії полягає в перевірці стабільності орбіти, оскільки в майбутньому NASA планує розмістити на ній станцію Gateway, яка є ключовим елементом американської місячної програми Artemis. Крім того, CAPSTONE планується використовувати у низці навігаційних та комунікаційних експериментів. Однак для цього NASA має відновити зв'язок з апаратом.

Коротко про програму Artemis

Програма "Артеміда" була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення через 53 роки американських астронавтів на місячну поверхню в 2025 році, будівництво місячної станції на орбіті супутника та підготовка умов для можливої ​​колонізації Місяця в майбутньому.

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Характерною особливістю американської програми "Артеміда" є те, що США збираються здійснити ривок до Місяця не самі, а разом з партнерами. Звісно, Америка буде головувати, але іншим учасникам пропонується зробити свій вклад в історію.

Нагадаємо, що востаннє нога людини ступала на поверхню нашого єдиного природного супутника у кінці 1972 року під час місії Apollo-17.

CAPSTONE має шанс стати першим супутником CubeSat, який літатиме у навколомісячному просторі — орбітальному просторі поблизу Місяця та навколо нього.