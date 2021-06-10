У 2021 році з глибокого космосу фотографії мають можливість надсилати лише дві автоматичні станції: New Horizons та Juno. Перша станція працює за орбітою Плутона, досліджуючи пояс Койпера. Juno знаходиться на орбіті навколо гіганта Юпітера, та досліджує його. 7 червня 2021 апарату випала рідкісна можливість побачити найбільший супутник Сонячної системи Ганімед з відстані 1 тисяча кілометрів.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні

Підбірка разючих фотографій Ганімеда, зроблених станцією Juno 7 червня 2021 року



Ганімед у всій красі / Фото Mission Juno



Більш контрастне зображення Ганімеда / Фото Mission Juno



"Сире зображення" Ланцюжка Енкі / Фото Mission Juno

Що таке Ланцюжок Енкі? Це ланцюжок з 13 ударних кратерів, які утворилися, на думку вчених, в результаті удару комети. Комета, як видно на фотографії, була фрагментована ще до удару об поверхню Ганімеда. Ймовірно, на частини її розірвала потужна гравітація Юпітера. Ланцюжок названий на честь шумерського бога океану, прісних вод та мудрості Енкі.



Деталі поверхні / Фото Mission Juno



Ганімед в об'єктиві Juno / Фото Mission Juno



Деталі поверхні / Фото Mission Juno



Контрастне зображення Ганімеда / Фото Mission Juno



Контрастне зображення Ганімеда / Фото Mission Juno

Землю та систему Юпітера розділяє майже 700 мільйонів кілометрів простору. Через це автоматична міжпланетна станція Juno не має можливості швидко надіслати високоякісні фотографії, які вона зробила під час прольоту біля супутника.

Також слід пам'ятати, що зображення – це першочергово наукові дані, які вчені мають отримати та опрацювати. Лише після цього фотографії завантажуються на сайт для вільного користування.

Об'єднуючи декілька фотографій, зроблених через різні світлові фільтри Juno, можна отримати такі чудові контрастні зображення, на яких чітко видно деталі поверхні Ганімеда.