Вчені пояснили, чому виявити життя на супутнику Юпітера наразі неможливо

Європа, супутник Юпітера – це одне з найперспективніших місць пошуку позаземного життя у Сонячній системі. З-під його поверхні постійно вивергаються шлейфи рідкої води. А в глибинах підповерхового океану, ймовірно, існують підводні вулкани, які збільшують можливість існування там життя. Та ми його досі не виявили. Вчені назвали причину цього.

Вважається, що нерозвинене життя на Європі може існувати в її океанах, які розташовані під льодяною поверхнею супутника. Ймовірніше всього, якщо воно зародилося, то існує біля підводних вулканів, які вивергають у навколишнє середовище велику кількість поживних речовин. Та ознаки цього життя могли б бути на поверхні планетоїда. То чому ж ми не бачимо біосигнатури?

Цікаво Чи є підводні вулкани на Європі



Поверхня Європи вкрита тріщинами / Фото Wikipedia

Причина невиявлення біосигнатур

Якщо ми відкинемо можливість того, що життя на Європі все ж немає, то потрібно зрозуміти, чому ми його не бачимо.

Вчені вважають, що цьому може існувати 2 головні причини.

Жорстка радіація. Бомбардування поверхні супутника космічними променями, які прискорюються з допомогою потужного магнітного поля Юпітера. Вчені підрахували, що це стерилізує всю поверхню супутника та знищує всі хімічні маркери життя на глибину до 20 сантиметрів.

Постійне бомбардування мікрометеоритами. Як виявилося, цей фактор теж значно впливає на біомаркери на поверхні. Регулярні удари великих, малих та мікроскопічних метеоритів немов перемішують поверхню супутника. Страждають від цього верхні прошарки поверхні на глибину до 30 сантиметрів. Тому, якщо навіть умовна хімічна сполука, яка є біомаркером "заховалася" на глибині 20 – 30 сантиметрів, то вона все одно опиниться близько до поверхні через падіння мікрометеоритів. А там її знищить радіація.

Вчені вважають, що морфологічно незрілі кратери мають менше піддаватися бомбардуванню радіацією та метеоритами, тому шукати біосигнатури потрібно саме там.

Цікаво, чи візьмуть до уваги це дослідження інженери автоматичної міжпланетної станції Europa Clipper, яку планують відправити до Європи у 2024 році. Апарат не буде бурити лід, а займеться дослідженням супутника з космосу. Враховуючи нові дані, описані в дослідженні, дослідницькій станції можуть знадобитися більш чутливі пристрої на борту для виявлення життя.