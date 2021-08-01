Апарат для польоту до Юпітера завершив серію важливих випробувань

Система Юпітера давно цікавить наукову спільноту Землі. Газовий гігант має щонайменше 80 супутників. Особливо цікавлять науковців Галілеєві супутники, адже на деяких з них може цілком існувати позаземне життя. Для їх дослідження Європейське космічне агентство готує спеціальну міжпланетну станцію, яка завершила черговий етап тестувань.

Запуск Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) до системи Юпітера запланований на 2022 рік. Автоматична міжпланетна станція (АМС) буде вивчати 4 Галілеєві супутники планети-гіганта: Ганімед, Каллісто та Європу. Дослідження Іо буде дистанційним, без виходу на орбіту довкола супутника. Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що станція JUICE успішно завершила важливі термовакуумні випробування, які проходили у спеціальній камері.

Цікаво Зонд NASA пролітає біля Ганімеда та Юпітера: відео, яке перехоплює подих

Вчені ESA розповідають про випробовування JUICE: дивитись відео онлайн

Детальніше про важливі випробування юпітеріанської станції

Випробовування, яким піддали Jupiter Icy Moon Explorer полягали у тому, щоб перевірити, як апарат витримає умови космосу.

Космічний вакуум.

Високі температури.

Низькі температури.

Щоб моделювати умови космосу, АМС розмістили у камері LCC. Там апарат провів місяць, протягом якого за ним пильно стежили спеціалісти місії.

Більше про систему Юпітера Завдяки "Габблу" в атмосфері найбільшого супутника Сонячної системи виявили водяну пару

Що таке LCC? Large Space Simulator (LSS) – Великий космічний симулятор. Це найбільша вакуумна камера в Європі. Вона має 15 метрів у довжину та 10 метрів у ширину. Саме у ній розмістили АМС JUICE. Помпи LSS відкачали усі гази, утворивши вакуум. Кріогенний рідкий азот симулював низькі температури космосу. А спеціальні ксенонові лампи можуть відтворювати умови сонячного випромінювання та розігрівати середовище.

Політна модель JUICE піддалася трьом основним випробуванням:

Тиск, який менший за земний в мільярд разів.

Високі температури, які у камері сягали позначки 250 градусів за Цельсієм.

Низькі кріогенні температури. Позначка термометру у LCC опускалася до -180 градусів за Цельсієм.

Все це може створити труднощі для міжпланетної станції, тому спеціалісти повинні були перевірити, чи витримає важкі умови апарат. Місяць тестувань показав, що JUICE справився із задачею.

Після тестування АМС повернеться до Франції, де розташований підрозділ Airbus Group, який відповідає за оборонну та аерокосмічну продукцію – Airbus Defence and Space. Там Jupiter Icy Moon Explorer пройде завершальні підготовки перед запуском у 2022 році.