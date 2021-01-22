Вчені знову нагадали, як виглядають супутники в телескоп і наскільки сильно вони заважають працювати, показавши, як апарати типу Starlink заважають роботі навіть космічних телескопів, і запропонували ряд рекомендацій щодо зниження шкоди. Однак не всі компанії готові їм слідувати.

Астрономи досягли консенсусу у питанні зростання кількості супутників на орбіті Землі. Торік вони провели безліч зустрічей, конференцій та інших заходів, на яких підсумували перші місяці роботи в новій реальності. Зараз йде поступовий запуск апаратів Starlink і OneWeb, але зовсім скоро до них приєднаються як мінімум супутники Kuiper від Amazon. Загальна кількість об'єктів на орбіті до 2030 року може перевищити 10 тисяч, йдеться у колонці астрофізика Ітана Сігеля для видання Forbes.

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В чому суть проблеми

З 2019 року всі телескопи зіткнулися зі збільшеною кількістю перешкод від супутників, щойно почалося розгортання Starlink.



Обсерваторія Серро-Тололо зафіксувала проліт групи супутників Starlink / Фото CTIO

Тому вчені розробили рекомендації, які необхідно враховувати при розробці супутників. Фактично їх всього дві:

висота орбіти не вище 550-600 кілометрів,

зоряна величина при спостереженні з Землі не повинна перевищувати +7, що еквівалентно найслабшим зіркам, помітним неозброєним оком.

Що вище супутник, то довше він знаходиться в полі видимості і повільніше рухається по небосхилу.

Зазначається, що зараз супутники Starlink, хоч і дуже яскраві, представляють меншу проблему, ніж апарати OneWeb. Угруповання SpaceX займає орбіти на висоті 550 кілометрів, а ось британсько-індійський проєкт використовує орбіту 1200 кілометрів. Але і Starlink скоро займе вищу позицію: частина запланованих до запуску супутників розмістяться на більшій висоті. Астрономи сподіваються, що до того моменту американській компанії вдасться знизити помітність апаратів.

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Сігель зібрав приклади того, як супутники зривають астрономічні спостереження. Не допомагає навіть виведення телескопів у космос. "Хаббл" знаходиться на орбіті висотою близько 540 кілометрів, і в його поле зору все одно потрапляють апарати Starlink. А наведене нижче відео демонструє безглуздість продовження будівництва обсерваторії імені віри Рубін – нового інструменту в Чилі. Ролик змоделював спостереження 110 перших об'єктів з каталогу Мессьє за допомогою майбутнього телескопа: половина з них засвічена вже виведеними супутниками.

Надійних методів нівелювати ці перешкоди немає. Комп'ютерна обробка знімків знижує їхню чіткість і інформативність, а в астрономії часто важливими є дані кожного пікселя. SpaceX працює з астрономами і намагається знизити помітність своїх апаратів. Amazon з їх проєктом Kuiper і OneWeb на словах теж готова йти назустріч вченим. Однак такі заяви потрібно перевірити на практиці. Сьогодні запропоновані на семінарах і конференціях рекомендації — необов'язкові.

Сігель пропонує зробити розроблені науковою спільнотою рекомендації обов'язковою вимогою регуляторних організацій до всіх виведених орбітальних апаратів. Інакше земна наука втратить занадто багато.