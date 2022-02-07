Тепер же астрономи заговорили про те, що супутники дуже ускладнюють вивчення потенційно небезпечних для Землі астероїдів. Вчені оцінили вплив апаратів Starlink на приблизно 300 тисяч знімків, зроблених астрономами Паломарської обсерваторії, розташованої в Південній Каліфорнії.

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Наскільки супутники Starlink ускладнюють роботу астрономів

У період з листопада 2019 по вересень 2021 року відзначається 35-кратне збільшення кількості знімків, які були пошкоджені відбитими смугами світла. Зазначається, що відображені смуги не завжди ставлять під загрозу наукову цінність знімків, але вони здатні завадити виявленню потенційно небезпечних астероїдів.



Світлові сліди від супутників Starlink на фото / Фото Victoria Girgis/Lowell Observatory

Представник NASA заявив, що супутники "можуть заважати наземним спостереженням, збільшуючи складність диференціації штучних апаратів від природних об'єктів, таких як астероїди та комети".

Хоча в основному супутники непомітні для неозброєного ока, вони заважають спостереженням астрономів-аматорів та професіоналів,

– заявила Конні Уокер, голова Міжнародного астрономічного союзу.

Автори дослідження стурбовані тим, що угруповання супутників Starlink, яке стрімко зростає, надалі буде надавати більш істотний вплив на спостереження вчених, що проводяться з поверхні Землі. Певні побоювання викликають плани інших компаній, таких як Amazon і OneWeb, щодо створення власних орбітальних супутникових угруповань.

"Астрономія стоїть перед критичною точкою, коли все більше перешкод для спостережень та втрати науки", – вважає Конні Уокер.

Кількість супутників Starlink лише зростатиме

На цей час SpaceX має дозвіл Федеральної комісії зі зв'язку США на запуск 12 тисяч супутників Starlink. Проте компанія не планує зупинятися на цьому і має намір у майбутньому відправити до космічного простору до 42 тисяч апаратів.

Зараз в активному стані перебуває близько 1740 супутників Starlink.

Водночас компанія OneWeb, що також займається побудовою супутникової мережі для надання послуг широкосмугового доступу до мережі, вивела на орбіту 394 з 648 апаратів .

. У плани Amazon входить запуск понад 3 тисячі супутників до 2029 року.

до 2029 року. Крім того, минулого року Китай оголосив про намір створити мережу із 13 тисяч телекомунікаційних супутників.

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