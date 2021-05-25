Супутники показали, як змінилася Джакарта: вражаючі фото міста, що зникає під водою

Джакарта – це одне з найбільш стрімко зростаючих міст. Населення становить близько 10 мільйонів людей. Якщо враховувати агломерацію, то більше 34 мільйонів. Як змінилася Джакарта за 29 років?

За кількістю населення агломерація Джакарти поступається лише Великому Токіо. Швидкий ріст міста та передмістя зафіксували супутники проєкту Landsat. Перша фотографія була зроблена у липні 1990 року. Друга – у липні 2019.

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Так місто виглядало у 1990 році / Фото NASA

У 1990 році населення Джакарти оцінювалось у 8 мільйонів людей. Повені – постійна проблема прибережного міста, яке розташоване на болотистому ґрунті у дельті річки Чилівунг.



Джакарта у 2019 році / Фото NASA

Як можна помітити саме місто та його агломерація значно виросли за 29 років. Біля узбережжя з'явилися штучні острови, а землю поглинув бетон.

Через перенаселення рівень ґрунтових вод постійно падає – цьому сприяє відкачка води жителями міста. Це своєю чергою призводить до поступового просідання ґрунту. Рівень моря теж не стоїть на місці та в середньому зростає на 3 міліметри в рік.

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Все це призводить до того, що Джакарта буквально йде під воду – 40% площі міста знаходиться нижче рівня моря . Згідно з попередніми оцінками до 2050 року нижче рівня моря перебуватиме уже 95% площі міста .

. Згідно з попередніми оцінками . Через це повені стають все більш відчутними. У 2007 році через мусон 70% міста опинилося під водою.

Влада планує врятуватися від моря, яке наступає колосальною дамбою, яка відгородить місто від Яванського моря. Та поки що проєкт виглядає примарно.

І поки розробляються плани порятунку від води, влада Індонезії хоче перенести столицю із Джакарти до новозбудованого міста на острові Калімантан.