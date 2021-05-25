За кількістю населення агломерація Джакарти поступається лише Великому Токіо. Швидкий ріст міста та передмістя зафіксували супутники проєкту Landsat. Перша фотографія була зроблена у липні 1990 року. Друга – у липні 2019.
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Так місто виглядало у 1990 році / Фото NASA
У 1990 році населення Джакарти оцінювалось у 8 мільйонів людей. Повені – постійна проблема прибережного міста, яке розташоване на болотистому ґрунті у дельті річки Чилівунг.
Джакарта у 2019 році / Фото NASA
Як можна помітити саме місто та його агломерація значно виросли за 29 років. Біля узбережжя з'явилися штучні острови, а землю поглинув бетон.
Через перенаселення рівень ґрунтових вод постійно падає – цьому сприяє відкачка води жителями міста. Це своєю чергою призводить до поступового просідання ґрунту. Рівень моря теж не стоїть на місці та в середньому зростає на 3 міліметри в рік.
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- Все це призводить до того, що Джакарта буквально йде під воду – 40% площі міста знаходиться нижче рівня моря. Згідно з попередніми оцінками до 2050 року нижче рівня моря перебуватиме уже 95% площі міста.
- Через це повені стають все більш відчутними. У 2007 році через мусон 70% міста опинилося під водою.
- Влада планує врятуватися від моря, яке наступає колосальною дамбою, яка відгородить місто від Яванського моря. Та поки що проєкт виглядає примарно.
І поки розробляються плани порятунку від води, влада Індонезії хоче перенести столицю із Джакарти до новозбудованого міста на острові Калімантан.