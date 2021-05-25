За кількістю населення агломерація Джакарти поступається лише Великому Токіо. Швидкий ріст міста та передмістя зафіксували супутники проєкту Landsat. Перша фотографія була зроблена у липні 1990 року. Друга – у липні 2019.

Цікаво Смартгодинник Huawei Band 6 уже в Україні: два тижні автономної роботи й 96 режимів тренувань



Так місто виглядало у 1990 році / Фото NASA

У 1990 році населення Джакарти оцінювалось у 8 мільйонів людей. Повені – постійна проблема прибережного міста, яке розташоване на болотистому ґрунті у дельті річки Чилівунг.



Джакарта у 2019 році / Фото NASA

Як можна помітити саме місто та його агломерація значно виросли за 29 років. Біля узбережжя з'явилися штучні острови, а землю поглинув бетон.

Через перенаселення рівень ґрунтових вод постійно падає – цьому сприяє відкачка води жителями міста. Це своєю чергою призводить до поступового просідання ґрунту. Рівень моря теж не стоїть на місці та в середньому зростає на 3 міліметри в рік.

Цікаво Масове відновлення лісів не допоможе проти кліматичних змін – дослідники

Все це призводить до того, що Джакарта буквально йде під воду – 40% площі міста знаходиться нижче рівня моря . Згідно з попередніми оцінками до 2050 року нижче рівня моря перебуватиме уже 95% площі міста .

. Згідно з попередніми оцінками . Через це повені стають все більш відчутними. У 2007 році через мусон 70% міста опинилося під водою.

Влада планує врятуватися від моря, яке наступає колосальною дамбою, яка відгородить місто від Яванського моря. Та поки що проєкт виглядає примарно.

І поки розробляються плани порятунку від води, влада Індонезії хоче перенести столицю із Джакарти до новозбудованого міста на острові Калімантан.