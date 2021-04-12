30 березня, через п'ять днів після того, як OneWeb запустила за допомогою російської ракети "Союз-2.1б" свою чергову партію з 36 супутників, компанія отримала кілька "червоних попереджень" від 18-ї ескадрильї космічного контролю космічних сил США про можливе зіткнення з супутником Starlink.

Цікаво Starlink досягне глобального покриття вже через п'ять запусків

Оскільки робоча висота угруповання OneWeb набагато вища (близько 1200 км від поверхні Землі), при виведенні апарати повинні проходити через мережу супутників SpaceX Starlink, які обертаються на висоті приблизно 550 км.

Одне попередження Космічних сил США вказувало на ймовірність зіткнення в 1,3%: два супутника наблизилися на відстань до 60 метрів – небезпечно близьку відстань за мірками супутників на орбіті. Якщо станеться зіткнення, це може викликати катастрофу: сотні уламків можуть пошкодити такі супутники.

SpaceX та OneWeb скоординували роботу, щоб уникнути небезпеки

В даний час немає жодного національного або глобального органу, який змусив би супутникових операторів вживати заходів у разі прогнозованих зіткнень. Після термінових попереджень Космічних сил США командам OneWeb і SpaceX Starlink доводилося координувати маневри супутників через електронну пошту.

За словами представника OneWeb Кріса Маклафліна, координуючи свої дії з OneWeb, SpaceX відключила свою автоматизовану систему запобігання зіткнень на базі штучного інтелекту і дозволила OneWeb прибрати свій супутник з маршруту. Було неясно, з якої саме причини SpaceX вирішила відключити систему – компанія не коментує цю історію.

Автоматизована система SpaceX для запобігання зіткнень супутників і раніше викликала заклопотаність у інших супутникових операторів, які говорять, що у них немає можливості дізнатися, в який бік система перемістить супутник Starlink у разі зближення.



Супутник угрупування OneWeb / Фото OneWeb

У SpaceX є приблизно 1370 супутників Starlink на орбіті і готуються до запуску ще тисячі, а в перспективі – можливо, і десятки тисяч. На даний момент OneWeb запустила 146 супутників з приблизно 650, які запланувала для аналогічної глобальної мережі, що працює на більш високих орбітах. Amazon Джеффа Безоса пообіцяла приєднатися до гонки і планує запустити більше 3000 супутників на низьку навколоземну орбіту. Китай теж виношує такі плани.

До речі, у вересні 2019 року Європейському космічному агентству (ESA) довелося в останню хвилину застосувати маневр ухилення на одному зі своїх космічних кораблів, щоб уникнути можливого зіткнення із супутником Starlink. Імовірність зіткнення становила 1 з 1000. Це може здатися незначною загрозою, але NASA зазвичай відправляє кораблі до МКС при ймовірності зіткнення 1 з 100 000. ESA заявило, що їм довелося перемістити свій супутник, бо у SpaceX не було плану дій. SpaceX пояснила, що пропустила електронні листи ESA про цю проблему через "помилки" у її системах зв'язку. В цілому, схоже, що такі небезпеки будуть ставати нормою.