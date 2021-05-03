Бухарест з космосу: вражаюча фотографія від європейських супутників

Супутники дистанційного зондування Землі Європейського космічного агентства Sentinel-2 зробили багато неймовірних фотографій нашої планети. Цього разу вони пропонують нам поглянути на столицю Румунії, Бухарест, з незвичного ракурсу.
Роздільна здатність зображення складає 10 метрів. Завдяки цьому ми можемо роздивитися багато деталей європейської столиці: вулички, бульвари, парки, площі.
Цікаве за темою День Сонця: які небезпеки приховує наше світило
Які цікаві місця можна побачити на фотографії
- Палац Парламенту – одна з найбільших споруд Європи та символ міста.
- Багато озер, включаючи Херестреу, Флореаска, Тей та Колентина. Також гарно видно штучне озеро Чимшиджиу в центрі Бухареста.
- Можна детально роздивитися і декілька великих парків: парк Вецерешть, парк імені Александру Йоана Куза, парк імені Карла І та інші.
- В око впадає серпантин річки Димбовіца, яка розсікає місто на дві частини.
- Окремої згадки заслуговують сільськогосподарські угіддя навколо столичного міста. Румунія, на рівні з Україною, один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Європі. Тому не дивно, що столицю оточують гектари полів, на яких вирощують безліч злакових культур.
У повній якості зображення можна роздивитися та завантажити на сайті Європейського космічного агентства.