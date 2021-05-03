Роздільна здатність зображення складає 10 метрів. Завдяки цьому ми можемо роздивитися багато деталей європейської столиці: вулички, бульвари, парки, площі.

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Бухарест

Які цікаві місця можна побачити на фотографії

  • Палац Парламенту – одна з найбільших споруд Європи та символ міста.
  • Багато озер, включаючи Херестреу, Флореаска, Тей та Колентина. Також гарно видно штучне озеро Чимшиджиу в центрі Бухареста.
  • Можна детально роздивитися і декілька великих парків: парк Вецерешть, парк імені Александру Йоана Куза, парк імені Карла І та інші.
  • В око впадає серпантин річки Димбовіца, яка розсікає місто на дві частини.
  • Окремої згадки заслуговують сільськогосподарські угіддя навколо столичного міста. Румунія, на рівні з Україною, один з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Європі. Тому не дивно, що столицю оточують гектари полів, на яких вирощують безліч злакових культур.

У повній якості зображення можна роздивитися та завантажити на сайті Європейського космічного агентства.