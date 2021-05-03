Проте це не має відношення до супутників та їх прототипів, які вже знаходяться на орбіті довкола Землі. Модифікація ліцензії стосується супутників, які будуть виведені на орбіту в майбутньому. Це дозволить SpaceX знизити висоту орбіти у 2814-ти "старлінків".

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Пуск ракети-носія Falcon 9 29 квітня 2021 року / Фото SpaceX

Чому FCC відкоригувала ліцензію

У Федеральній комісії вирішили, що така модифікація відповідає соціальному запиту, адже покращить покриття швидкісним супутниковим інтернетом у приполярних та полярних районах.

Це поліпшить обслуговування віддалених і недостатньо обслуговуваних районів, включаючи полярні регіони, і спростить розгортання системи Starlink в цілому. Ми прийшли до висновку, що польоти на більш низьких висотах матимуть позитивний вплив на зменшення освіти космічного сміття на орбіті. – зауважили у FCC.

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Також у Комісії додали, що модифікація ліцензії не несе за собою негативних наслідків таких, як зростання кількості космічного сміття та радіоперешкоди. Відповідно до цього, SpaceX має двічі на рік звітуватися про збої в роботі сузір’я Starlink, про виведені з ладу супутники, або про будь-які інші негаразди, якщо такі відбудуться.



Проліт супутників Starlink біля МКС / Фото NASA

Що потрібно знати про Starlink