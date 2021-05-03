Проте це не має відношення до супутників та їх прототипів, які вже знаходяться на орбіті довкола Землі. Модифікація ліцензії стосується супутників, які будуть виведені на орбіту в майбутньому. Це дозволить SpaceX знизити висоту орбіти у 2814-ти "старлінків".
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Пуск ракети-носія Falcon 9 29 квітня 2021 року / Фото SpaceX
Чому FCC відкоригувала ліцензію
У Федеральній комісії вирішили, що така модифікація відповідає соціальному запиту, адже покращить покриття швидкісним супутниковим інтернетом у приполярних та полярних районах.
Це поліпшить обслуговування віддалених і недостатньо обслуговуваних районів, включаючи полярні регіони, і спростить розгортання системи Starlink в цілому. Ми прийшли до висновку, що польоти на більш низьких висотах матимуть позитивний вплив на зменшення освіти космічного сміття на орбіті. – зауважили у FCC.
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Також у Комісії додали, що модифікація ліцензії не несе за собою негативних наслідків таких, як зростання кількості космічного сміття та радіоперешкоди. Відповідно до цього, SpaceX має двічі на рік звітуватися про збої в роботі сузір’я Starlink, про виведені з ладу супутники, або про будь-які інші негаразди, якщо такі відбудуться.
Проліт супутників Starlink біля МКС / Фото NASA
Що потрібно знати про Starlink
- На орбіті знаходиться 1434 супутника Starlink.
- Всього було запущено 1505 супутників.
- На стадії бета-тестування інтернетом від компанії можна скористатися у Канаді, США, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Новій Зеландії та Австралії
- Вартість користувацького терміналу – 499 доларів.
- Щомісячна підписка коштуватиме 99 доларів.