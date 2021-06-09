Зонд NASA пролетів біля найбільшого супутника Сонячної системи: фото

Автоматична міжпланетна станція NASA Juno 7 червня 2021 року пройшла на неймовірно близькій відстані від найбільшого супутника Юпітера та Сонячної системи Ганімеда. Цей шанс був використаний сповна – Juno провела дослідження та зробила багато чудових фотографій.

Раніше ми повідомляли про близький проліт зонда Juno біля Ганімеда, який відбувся 7 червня 2021 року в рамках розширеної місії. Станом на 9 червня 2021 року NASA опублікувало лише дві фотографії найбільшого супутника Сонячної системи. Така мала кількість фотографій зумовлена низькою швидкістю передачі інформації від Юпітера до Землі, а також тим, що спеціалістам потрібний час, щоб опрацювати зображення.

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Фотографія Ганімеда, зроблена АМС Juno 7 червня 2021 року / Фото NASA



Фотографія темної сторони Ганімеда, зроблене навігаційною камерою Juno / Фото NASA

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Це найбільший супутник Сонячної системи. Він більший навіть за Меркурій. Також Ганімед – це єдиний супутник, який має своє магнітне поле. Поверхня Ганімеда вкрита борознами, що може свідчити про тектонічну активність. А під поверхнею, ймовірно, розташований океан з солоною водою.

Такий близький проліт біля космічного тіла дозволив автоматичній міжпланетній станції Juno ретельно дослідити іоносферу, магнітосферу та льодяну поверхню планетоїда.

Під час зближення відстань до супутника склала 1038 кілометрів.



Деталі поверхні / Фото NASA