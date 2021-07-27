Водяна пара в атмосфері Ганімеда має утворюватися внаслідок сублімації водного льоду на поверхні. Та хоча запаси води на супутнику більші, ніж у всіх океанах Землі, температура біля поверхні така низька, що лід не може розтанути. Вчені використали набори даних за останні 20 років, які отримали завдяки космічному телескопу Hubble. Це дало змогу підтвердити наявність водяної пари в атмосфері.

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Дослідження атмосфери Ганімеда

У 1998 році телескоп Hubble зробив перші фотографії Ганімеда в ультрафіолетовому діапазоні. На двох зображення було видно яскраві лінії, які свідчили про наявність полярного сяйва та слабкого магнітного поля.

Схожість фотографій вчені пояснили наявністю в атмосфері молекулярного кисню (О2). Але деякі особливості у спостереженнях не відповідали очікуваним викидам молекулярного кисню. Вчені прийшли до висновку, що ця невідповідність, ймовірно, пов'язана з більшою концентрацією атомарного кисню (О).

У 2018 році вчені вирішили виміряти рівень атомарного кисню, порівнявши перші фотографії Ганімеда в ультрафіолетовому діапазоні та новіші, які були зроблені телескопом з 1998 року по 2010 рік та у 2018 році.

Вчені з подивом виявили, що атомарного кисню в атмосфері майже немає.

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Фотографії Ганімеда, зроблені у 1998 році / Фото Nature Astronomy

Науковець Лоренц Рот та його команда ретельно дослідила розподіл полярного сяйва на ультрафіолетових світлинах та прийшли до висновку, що невідповідність у вимірах пов'язана не з наявністю атомарного кисню, а з наявністю водяної пари в атмосфері.

Звідки береться водяна пара на Ганімеді

Температура на поверхні космічного тіла дуже низька. Та все ж вона доволі сильно коливається протягом дня.

Близько полудня поблизу екватора температур може вирости достатньо, щоб лід почав танути, вивільняючи невелику кількість молекул води. Ця вода моментально переходить у газоподібний стан.