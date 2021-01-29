Запущений в грудні за допомогою Falcon 9 супутник Sirius XM так і не запрацював

Під час випробувань новітнього супутника SXM-7 на орбіті компанія Sirius XM виявила несправності. 27 січня про це повідомили Комісії з цінних паперів і бірж США. Запуск створеного Maxar Technologies супутника пройшов 13 грудня за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9.

Джерело: Space

Під час орбітальних випробувань SXM-7 відбулися події, які призвели до відмови деяких блоків корисного навантаження SXM-7. Оцінка ситуації триває. Масштаби пошкодження SXM-7 ще не відомі. Збій не був пов'язаний з ракетою-носієм.

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Реакція компаній на ситуацію

Конструкція SXM-7 масою 7 тонн працює від двох великих сонячних батарей та акумуляторів для зберігання енергії. Він є одним з двох апаратів Maxar для запуску за допомогою SpaceX. Інший, SXM-8, знаходиться на стадії складання. Запустять його в кінці року.

Термін служби обох супутників становить 15 років. Вони були призначені для заміни двох застарілих супутників, які сьогодні перебувають на орбіті та забезпечують роботу служби цифрового радіо Sirius XM у США, Канаді та країнах Карибського басейну.

Фаза орбітальних випробувань почалась 4 січня. Зазвичай тестування триває кілька місяців. Компанія ще не з'ясувала, що саме пішло не так, але заявила, що контролює супутник.



Ілюстрація художника, що зображує супутник Sirius XM-7 на орбіті / Зображення Maxar Technologies

Ми не очікуємо, що ці неприємності з SXM-7 вплинуть на нашу службу супутникового радіозв'язку. Наші супутники XM-3 і XM-4 продовжують функціонувати і, як очікується, будуть підтримувати нашу службу супутникового радіо протягом декількох років,

— йдеться в заяві Sirius XM.

Хоча згадані супутники планувалося замінити, вони справні. Компанія повідомила, що у неї також є запасний орбітальний модуль SXM-5, якій може бути використаний в разі необхідності.

Maxar Technologies переклала всю відповідальність на Sirius XM. Виробник у власній заяві зазначив, що допомагає компанії усувати несправності та діагностувати апарат, щоб оцінити ступінь пошкоджень. Згідно Sirius XM, вона придбала загальну страховку на суму 225 мільйонів доларів. Ця сума покриває як запуск супутника, так і перший рік експлуатації.