Пропозицію вніс професор Корейського інституту передових технологій Квон Се-Джин, глава кафедри супутникових досліджень. Зараз її розглядає Міністерство науки та інформаційних технологій Південної Кореї.

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Що відомо про супутник Південної Кореї

Спустити з орбіти пропонується перший супутник Південної Кореї Wooribyeol I. Він був відправлений на навколоземну орбіту у серпні 1992 року і ознаменував початок космічної ери країни.

Характеристики супутника Wooribyeol I

Це невеликий апарат масою близько 45 кг. Його використовували для:

наукових експериментів;

метеорологічних спостережень;

та для радіомовлення протягом п'яти років з моменту запуску.

Через якийсь час у нього почалися проблеми зі зв'язком і у 2004 році супутник був офіційно визнаний втраченим. Проте він, як і раніше кружляє навколо планети на висоті близько 1300 км.



Супутник Південної Кореї Wooribyeol I / Фото Pulse

Як планують повернути супутник на Землю

Апарат пропонується зловити за допомогою спеціального супутника-збирача, який зблизиться з Wooribyeol I, захопить його роботизованою рукою і затягне в атмосферу. Завдання потребують неординарних інженерних рішень.

По-перше , поточні можливості південнокорейських ракет-носіїв дозволяють піднімати апарати на висоту до 800 км. Таким чином для того щоб дістатися до непрацюючого супутника доведеться виконати маневр зміни орбіти.

, поточні можливості південнокорейських ракет-носіїв дозволяють піднімати апарати на висоту до 800 км. Таким чином для того щоб дістатися до непрацюючого супутника доведеться виконати маневр зміни орбіти. По-друге , супутник, що відпрацював рухається навколо Землі зі швидкістю майже 25 тисяч км/год . Спіймати такий об'єкт буде непросто.

, супутник, що відпрацював рухається навколо Землі зі швидкістю майже . Спіймати такий об'єкт буде непросто. По-третє, при зниженні на висоті близько 80 км над поверхнею обидва апарати при такій швидкості почнуть в буквальному сенсі горіти через тертя об щільні шари атмосфери.

Цікавий факт. Реалізація проєкту ймовірно почнеться вже в наступному році, якщо встигнуть ухвалити потрібний бюджет.

Обидва супутники у будь-якому випадку до Землі абсолютно цілими не доберуться, але у разі успіху поставленого завдання це стане ще однією віхою в історії космічних досліджень Південної Кореї, каже професор Квон Се-Джин.

Він додав, що країні для подальшого розвитку сфери космічних досліджень належить розробити технології, пов'язані з рухом по перехідній орбіті, зближенням космічних апаратів, стикуванням, а також повторним входом в атмосферу.