NASA провело випробування супутника для першого біоексперименту в далекому космосі

Місія BioSentinel стала на крок ближчою до втілення. Збирання апарата та серія випробувань вже завершені, а команда вчених NASA з Дослідницького центру Еймса у Кремнієвій долині завершує підготовку до відправки апарату в Космічний центр Кеннеді у Флориді для подальшого запуску .

Міні супутник формату CubeSat 6U має розміри 10х20х30 см та важить близько 14 кг. В рамках експерименту BioSentinel супутники пролетять повз Місяць та вийдуть на орбіту навколо Сонця. Це один з 13 міні-супутників CubeSat, які будуть запущені у 2021 році на борту "Артеміди I" – першої місії нової місячної програми США.

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Детальніше про біологічний експеримент BioSentinel у далекому космосі

Експеримент BioSentinel триватиме шість місяців та вивчатиме тривалий вплив радіації далекого космосу на репарацію ДНК живого організму – дріжджів, що брунькуються.BioSentinel буде тестувати нову технологію за допомогою модуля BioSensor – свого роду "живого детектора випромінювання". В основі BioSensor лежать мікрофлюїдні карти, в яких містяться дріжджові клітини. Коли клітини активізуються у космосі, вони будуть відчувати й реагувати на пошкодження, викликані космічною радіацією.

Нижче на фото – одна з мікрофлюїдних карт BioSentinel, яка буде використовуватися для вимірювання впливу радіації на дріжджові клітини, розміщені в крихітних відсіках з рідиною. Мікрофлюїдна система становить барвник, який забезпечує зчитування активності дріжджових клітин, змінюючи колір від синього до рожевого.



Мікрофлюїдна карта для експерименту BioSentinel / Фото NASA

Оскільки людські і дріжджові клітини мають багато схожих біологічних механізмів, у тому числі для відновлення пошкодженої ДНК, експерименти BioSentinel можуть допомогти краще зрозуміти радіаційні ризики при тривалому перебуванні людини у далекому космосі.

На наступному фото член команди BioSentinel працює над складанням корисного навантаження BioSensor, підключаючи теплові та оптичні блоки до мікрофлюїдних карт. Під час експериментів BioSentinel ці компоненти будуть нагрівати карти разом з дріжджовими клітинами і вимірювати зріст і активність у відповідь на пошкодження космічною радіацією.



Підключення теплових та оптичних блоків до мікрофлюїдних карт / Фото NASA