Знімок епічної геологічної структури, відомої як Долина Марінера, опублікувало Європейське космічне агентство. Вона у 20 разів ширша земного Великого каньйону, а також у десять разів довша і в сім разів глибша. На відміну від Гранд-Каньйону, Долина Марінера, швидше за все, була створена дрейфуючими тектонічними плитами, а не потоками води.

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Найбільший каньйон

Фотографія системи каньйонів зроблена ще в квітні. Вона показує глибоку піщано-помаранчеву затоку, окреслену зубчастими скелями й поцятковану кратерами від зіткнень з метеоритами.

Долина Маринера розташована на північний схід від області Тарсис і тягнеться вздовж екватора. Загальна довжина структури становить 4000 кілометрів.

Mars Express обертається навколо червоної планети з 2003 року, періодично фотографуючи поверхню. За цей час супутник зробив багато цікавих знімків – як звичайних, так і часом моторошних, довкола яких люди починали будувати теорії змови, вигадувати історії про інопланетне походження марсіанських структур та інше.

У травні в мережі публікували фотографії того, що, ща словами глядачів, виглядало майже як "гігантські подряпини від кігтів монстра".