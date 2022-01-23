Супутник із сонячним парусом готується дослідити маленький астероїд

Сонячну систему "по вінця" переповнюють невеликі космічні тіла: різноманітні астероїди та метеороїди. Ми побували біля деяких з них, але всі вони були чималими брилами. Тепер настав час "малюків".

Сонце можна використовувати не лише для того, щоб вловлювати енергію сонячними панелями. Ще можна вловлювати фотони вітрилом. Хоча ці частинки й не мають маси, але все ж можуть передати об'єкту невеликий імпульс. Тому беремо невеликий космічний апарат й обладнуємо його великим парусом – в результаті маємо дослідницький зонд NEA Scout.

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Розгорнутий сонячний парус невеликого апарату NEA Scout / Фото NASA

NEA Scout на шляху до астероїда

Можливість подорожувати космічним простором за допомогою вітрила уже доведена на практиці: супутник LightSail 2 з 2019 року кружляє навколоземною орбітою, використовуючи сонячний парус для зміни параметрів орбіти. А от зонд-"кубсат" NEA Scout (Near-Earth Asteroid Scout) повинна використати досвід LightSail уже в глибокому космосі та з метою досліджень природних тіл.

NEA Scout буде запущено разом з місією Artemis I. Коли саме це відбудеться – точно невідомо, але сподіваємося, що старт SLS відбудеться у березні 2022 року. NEA Scout буде додатковим корисним вантажем в межах основної місії. На щастя, сучасні технології дозволяють будувати невеликі космічні апарати зі збереженням відносно високої продуктивності.

Ціль "кубсату" із сонячним вітрилом – невеличкий навколоземний астероїд 2020 GE.

Розміри астероїда зовсім крихітні: від 4 до 18 метрів у діаметрі.

Найближча точка до Сонця (перигелій) – 145 мільйонів 109 тисяч кілометрів (0,97 астрономічні одиниці).

Найвіддаленіша точка до Сонця (афелій) – 157 мільйонів 77 тисяч кілометрів (1,05 астрономічні одиниці).

Один оберт навколо світила 2020 GE робить за 368 днів.

Переважно астероїд не наближається до Землі ближче, ніж на 2 мільйони кілометрів. Але 24 вересня 2024 року зблизиться з нашою планетою "всього лише" на 660 тисяч кілометрів.

2020 GE – це прямо таки "малюк" зі світу астероїдів. Земні космічні апарати ще не наближалися до таких крихіток. Тому дослідників цікавить, що ж являє собою це космічне тіло. Наприклад, які його реальні розміри? Астероїд являє собою цільну каменюку чи сформований із безлічі метеороїдів, злиплися до купи (на кшталт астероїда Бенну)? Чи існує ореол пилюки навколо 2020 GE?

NEA Scout дасть відповідь на усі ці питання, використовуючи камеру із роздільною здатністю 10 сантиметрів на піксель. Та головне, звісно, – це сонячний парус.

Апарат відкриє його невдовзі після від'єднання від космічного корабля "Оріон".

Вітрило матиме площу 86 квадратних метрів й буде закріплено на спицях зі сплавів нержавіючої сталі.

Товщина парусу менша за людське волосся та вимірюється у мікронах.

Щоб наздогнати астероїд, "кубсат" використає не лише енергію Сонця, а й здійснить гравітаційний маневр біля Місяця. Тепер залишається лише чекати на запуск SLS та послідуючого від'єднання NEA Scout. Якщо демонстрація технології буде вдалою (а сумніватися у цьому причин немає), то у космос будуть відправляти більше подібних апаратів. Наприклад, так можна буде наздоганяти міжзоряні космічні об'єкти.