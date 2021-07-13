Керівник Samsung Electro-Mechanics повідомив, що компанія розробляє метаоб'єктив (metalens), також відомий як супероб'єктив. На його поверхні є наночастинки, які дозволяють заломлювати світло. Принцип роботи аналогічний лінзі Френеля, при цьому вона набагато тонша.

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Що відомо про технологію

Що таке Лінза Френеля Це лінза, на поверхні котрої є окремі концентричні кола невеликої товщини, кожне з яких забезпечує таке саме заломлення світла, як і аналогічна частина звичайної лінзи. Перевагою конструкції є мала товщина та вага.



Лінза Френеля у розрізі поряд зі звичайною лінзою / Фото Вікіпедія

У Samsung заявили, що їхня технологія з наночастинками дозволяє робити об'єктиви смартфонів набагато тоншими, ніж сьогоднішні. Ймовірно, дана розробка позбавлена недоліків лінзи Френеля. Коли вона досягне стадії комерціалізації і стане доступна виробникам, ті зможуть зменшити товщину смартфонів або відмовитися від виступу блоку камери.

На конференції Nano Korea 2021 в Сеулі старший віцепрезидент і директор Інституту корпоративних досліджень Samsung Electronics Лі Ши-у заявив, що компанія вивчає метод нанесення наночастинок на об'єктиви і намагається запустити цю технологію у виробництво.

Він також прокоментував успіхи компанії у створенні багатошарових керамічних конденсаторів (MLCC). За його словами, компанія вважає, що їм необхідно вивчати наноструктури, щоб зробити конденсатори тоншими.

Товщина супероб'єктивів становить від сотень нанометрів до мікрометрів. Таким чином, вони набагато тонші та легше сучасних рішень.