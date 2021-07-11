Дивною виявилася зоря віком близько 13 мільярдів років, яка має гарну назву SMSS J200322.54-114203.3 (далі – SMSS 2003-1142). Досліджуючи її, вчені виявили, що концентрація металів у SMSS 2003-1142 в 3 тисячі разів нижча, ніж у Сонці. Водночас з цим концентрація деяких металічних елементів у зорі більша, ніж в інших зірок її віку. Мова йде про цинк, європій, уран та, можливо, золото. Астрономи пояснюють такий цікавий феномен вибухом гіпернової зорі багато мільярдів років тому.

Що таке "метали" в астрономії? Метали в астрономії – це всі хімічні елементи, окрім гідрогену (водень) та гелію. Своєю чергою поняття "металічність зорі" – це відношення вмісту у зорі металів до вмісту гідрогену.

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Гіпернова SN 1998bw в галактиці ESO 184-G82 / Фото Wikipedia

Деталі дослідження

Найперше покоління зірок в основному складалося з водню та гелію. Важчі елементи, метали, з'явилися тільки після того, як ці зорі прожили своє життя, перетворилися у наднові та колапсували у нейтронні зорі або чорні діри. Коли ці нейтронні зорі зіштовхуються й зливаються, то може утворюватися ще більше важких елементів.

Друге покоління зірок утворилося уже з металами, які виникли у вибухах наднових та злитті нейтронних зірок. Саме такою є "наша" зоря SMSS 2003-1142. Дивина в тому, що в інших зорях другого покоління концентрація металів більша. Але водночас концентрація важких елементів менша. І загальновизнаного джерела цинку, європію, урану та золота, – злиття нейтронних зір, – недостатньо для пояснення їх присутності у SMSS 2003-1142.

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Гіпернова

Гіпернова зоря – це фактично наднова зоря, яка має масу від 20 мас Сонця. Щобільше, гіпернова, яка змогла утворити потрібну кількість елементів для SMSS 2003-1142 теж була не класичною.

Вчені розрахували, що "наша" зоря утворилася із залишків гіпернової зорі, яка мала масу близько 25 Сонць. Окрім того, вона мала швидко обертатися та мала дуже потужне магнітне поле. Вперше з часу відкриття гіпернових вдалося виявити поєднання швидкого обертання та сильного магнетизму.

Дослідження передбачає, що описаний механізм міг бути важливим джерелом важких елементів у ранньому Всесвіті. Вивчення інших зірок із хімічним складом, який відрізняється від розрахункового, допоможе отримати більше інформації.