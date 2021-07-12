Буквально пару днів тому людство поставило черговий рекорд – 9 липня гру The Legend of Zelda для восьмібітної консолі Nintendo NES продали за неймовірну суму в 870 000 доларів. Рекорд протримався дуже недовго.

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Новий рекорд та найдорожча відеогра в історії

Лише два дні опісля запечатаний картридж для консолі Nintendo 64 – Super Mario 64 продали за вражаючі 1 560 000 доларів на аукціоні Heritage Auctions. Таким чином, колишній ціновий рекорд побитий майже вдвічі.



Запакований картридж з грою Super Mario 64 / Фото The Verge

Цікаво, що свого часу це була одна з наймасовіших відеоігор, за деякими даними, всього продано більше, як 11 мільйонів копій. Однак колекційних запакованих екземплярів залишилося не так багато.

В цілому за останні 12 місяців ціни на колекційні ігри росли швидкими темпами. Ось ТОП найдорожчих в історії відеоігор.

10 липня 2020 року – копія Super Mario Bros. продана за 114 000 доларів .

продана за . 23 листопада 2020 року – копія Super Mario Bros. 3 продана за 156 000 доларів.

продана за 2 квітня 2021 року: копія Super Mario Bros. продана за 660 000 доларів.

продана за 9 липня 2021 року – копія The Legend of Zelda продана за 870 000 доларів .

продана за . 11 липня 2021 року – копія Super Mario 64 продана за 1 560 000 доларів.

Ринок колекційної продукції та NFT змінюється

Варто зазначити, що ринки колекційної продукції залишаються дуже нестабільними. Хоча колекційні картки з покемонами теж злетіли в ціні на eBay, як повідомляє видання The Verge, токени NFT останнім часом, навпаки, дешевшають – поки вже ніхто не пропонує десятки мільйонів доларів за цифрові активи сумнівної цінності.