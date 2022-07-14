Ілон Маск прокоментував вибух Super Heavy Booster 7 під час випробувань: наскільки все погано

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив оновлену інформацію про стан прискорювача Super Heavy, який спалахнув під час випробувань 12 липня. Ракета-носій випробовувалась для підготовки системи Starship до її першого орбітального польоту, запланованого на липень.

Як повідомляє 24 канал, у твітері Ілон Маск написав, що після інциденту, який трапився 12 липня, ракета-носій Super Heavy Booster 7 зазнала незначних пошкоджень, принаймні так виглядає ззовні. Для детальніших висновків потрібен аналіз двигунів та систем ракети.

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Щойно був на місці випробувань прискорювача Super Heavy. Ушкодження здаються незначними, але нам потрібно оглянути усі двигуни,

– відзвітував Маск.

Що сталося?

Під час випробувань ракету-носій раптово охопило полум'я. Хоча пожежу швидко здолали, внаслідок інциденту майданчик було закрито з метою безпеки.

Останні перевірки підтвердили, що сам прискорювач в порядку, і основну увагу буде приділено перевірці двигунів. За потреби можлива їхня заміна.

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Коли відбудеться орбітальний запуск

Тепер з впевненістю можна сказати, що найближчим часом цього не станеться. Команді SpaceX не лише потрібно відновити ракету, але й встановити причини займання та усунути їх. Крім того, SpaceX досі не має дозволу на запуск зі своєї нинішньої бази Starbase в Бока-Чіка.

14 червня Федеральне авіаційне управління (FAA) завершило оцінку впливу запуску Starship на довкілля. Регулятор дав згоду SpaceX на доопрацювання вимог і поставив кілька умов подальшого зниження впливу, щоб компанія отримала ліцензію на запуск.