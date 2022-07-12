Невідомо, що стало причиною вибуху, внаслідок якого основа ракети буквально перетворилася на вогненну кулю. Щоправда, при цьому прискорювач залишився стояти закріплений на тестовому майданчику.

Не пропустіть SpaceX викотила прототип Starship на стартовий майданчик перед першим орбітальним польотом

Так, насправді вийшло не дуже добре. Команда зараз оцінює збитки,

– заявив Маск у Twitter.

Інцидент стався під час статичного вогневого випробування на майданчику у Техасі. Прискорювач, оснащений 33 двигунами Raptor, повинен був використовуватися в безпілотному польоті тесту, запланованому SpaceX на другу половину поточного року.

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Весь Starship заввишки 120 метрів є корабель з надважким прискорювачем – це новий космічний транспорт компанії, покликаний у перспективі зробити космічні подорожі дешевшими та звичними. Коментарів від SpaceX та NASA поки не надходило.

Наприкінці 2020 і на початку 2021 років SpaceX втратила чотири прототипи Starship в ході серії висотних тестових запусків, в результаті яких спроби м'якої посадки при поверненні закінчувалися вибухами. Зрештою, прототипу Starship вдалося успішно приземлитися у травні 2021 року.

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Перший орбітальний політ системи Starship

Корабель Starship, а точніше його версія Ship 24, запуститься на надважкій ракеті Super Heavy відомій, як Booster 7 (якщо з нею все буде добре після інциденту).

І Starship, і Super Heavy оснащені двигунами SpaceX Raptor наступного покоління. Космічний корабель оснащений шістьма Raptor, а прискорювач має аж 33 двигуни, як показала SpaceX в іншому нещодавньому пості у твітері, в якому були опубліковані фотографії обох транспортних засобів з усіма встановленими двигунами.