SpaceX вперше успішно випробувала ракету-носій Starship на стартовому майданчику

Після кількох місяців випробувань і кількох раундів ремонту Super Heavy Booster 7 пройшла свої перші випробування Raptor 8 серпня, завершивши етапи "розгону" з одним двигуном Raptor. Booster 7 почали тестувати ще на початку квітня.

Яскравий вибух

Після кількох пауз та тестів наприкінці червня і на початку липня Booster 7 – частково завантажений або паливом, або комбінацією більш нейтральних кріогенних рідин – 11 липня спробував провести випробування на обертовому майданчику з усіма 33 двигунами Raptor 2.

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Суміш газів, створена під час тестування, зайнялася та сильно вибухнула, значно пошкодивши кормову частину Super Heavy. Вже втретє SpaceX повернула Booster 7 на свою фабрику Starbase і витратила ще три тижні на демонтаж щойно встановлених двигунів Raptor і усунення пошкоджень.

Нові випробування

6 серпня Booster 7 вийшов на майданчик вчетверте. Тоді стало відомо, що SpaceX перевстановила лише 20 із максимальних 33 двигунів Raptor на ракеті.

8 серпня, готуючись до наступних випробувань двигунів SpaceX протестувала лише один із цих 20 Raptor, пропустивши газ під високим тиском через двигун, щоб розкрутити його турбонасоси, не запалюючи камери попереднього змішування(які використовуються для створення газу, який приводить в дію турбонасоси) або основної камери згоряння.

Менш ніж через 24 години SpaceX успішно розпочала ще один раунд випробувань і з першої спроби запустила той самий обертовий двигун.

Перші статичні вогневі випробування Booster 7: дивіться відео

Super Heavy B7 витримав випробування без видимих ​​проблем, і невдовзі його безпечно зняли з цистерни. Самотній двигун Raptor також, здавалося, працював ідеально та чітко вимикався після стабільної три-чотирьохсекундної роботи.

Перший статичний вогонь Booster 7 – також другий статичний вогонь Super Heavy – був першим випробуванням оновленого двигуна Raptor 2 на прототипі ракети. Коштом трохи менш ефективного згоряння Raptor 2 створений для вироблення тяги до 230 тонн, що майже на 25% більше, ніж Raptor 1 (185 тонн).

Варто зазначити, що на 10 серпня заплановані додаткові перекриття доріг на Бока-Чіка. А це свідчить про те, що попереду нас чекають свіжі випробування елементів системи Starship.

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Перший орбітальний політ системи Starship

Корабель Starship, а точніше його версія Ship 24, запуститься на надважкій ракеті Super Heavy відомій, як Booster 7 (якщо з нею все буде добре після інциденту).

І Starship, і Super Heavy оснащені двигунами SpaceX Raptor наступного покоління. Космічний корабель оснащений шістьма Raptor, а прискорювач має аж 33 двигуни, як показала SpaceX в іншому нещодавньому пості у твітері, в якому були опубліковані фотографії обох транспортних засобів з усіма встановленими двигунами.