Як українці готуються до свят та відпусток: що купували в інтернеті на початку літа

За даними найбільшого маркетплейса країни Prom.ua у червні 2021 року у 2-3 рази зріс попит на антистрес іграшки, подарункові набори, арки з повітряних куль та валізи. Це пояснюється тим, що у розпалі сезон весіль, а, також, наближається сезон відпусток. Іграшки ж купують, в основному, для дітей, але при цьому поп-іт та сімпл дімпл користуються популярністю і у дорослих.

Кросівки, сукні, купальники – для відпочинку, кава та зоотовари – додому

У ТОП літніх товарів у червні, входять жіночі сукні (616 гривень), купальники (686 гривні) і кросівки (952 гривні). Серед суконь популярні сукні міді, у підлогу і сарафани без рукавів. Із взуття найчастіше замовляють кеди Converse.

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Як і раніше, замовляють каву в інтернеті. В основному, купують зерна брендів Lavazza та Movenpick, а витрачають на це 809 гривень. Про домашніх улюбленців теж не забувають: купують вологі корми для котів та 10 кілограмів корму для собак. Витрачають на це 1161 гривню.

Ручна робота: екосумки, кулони і розвиваючі іграшки

За даними майданчики авторських товарів Crafta.ua, у червні 2021 року найбільшим попитом користувалися екосумки ручної роботи. В тренді однотонні бавовняні шопери з великим принтами і плетені авоськи яскравих кольорів. На них витрачають 150-350 гривень.

На другому місці – прикраси ручної роботи. Влітку носять відкритий одяг і частіше замовляють кулони, підвіски та браслети. Ціна залежить від складності роботи і матеріалів: оздоблені кулони з глини коштують близько 180 гривень, а срібні – від 500 гривень.



Речі ручної роботи досі користуються чималим попитом / Фото Unsplash

Особливість прикрас ручної роботи у тому, що майстри сміливо поєднують різні матеріали: шкіру і напівкоштовні камені, срібло з епоксидною смолою і деревом, мідь і полімерну глину. А ще у майстрів можна замовити вироби під себе – в потрібному кольорі або розмірі, з гравіюванням або в певній тематиці. І бути впевненим, що це унікальний виріб,

– розповідає Ольга Костюк, керівник майданчика авторських товарів Crafta.ua.

У трійці найпопулярніших товарів і розвиваючі іграшки. Для найменших вибирають в'язані брязкальця, дерев'яні кубики і набори для сортування. А для дітей старшого віку – дерев'яні пазли з дрібними деталями у вигляді тварин, головоломки, міжпівкульні дошки. В середньому на іграшки ручної роботи витрачають 350 гривень.

У порівнянні з початком літа минулого року в рази менше замовляють багаторазові маски для обличчя. У 2020 році – вони були найбільш продаваним товаром, а тепер не увійшли навіть до ТОП-10. Ажіотаж спав і на мило ручної роботи, а також кашпо для квітів.

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У топі будівельні та ремонтні послуги

За даними онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, найактивніше в мережі українці замовляли сантехніків. У червні на їхні послуги було створено 4 тисячі замовлень, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярніші завдання:

ремонт унітазу й крана;

установка водонагрівача;

ремонт та усунення протікань.

Середній чек підріс на 5% – 630 гривень за одне замовлення.

На 13% більше роботи і у електриків. Їх просили повісити люстру, замінити проводку і розетки, відремонтувати світильник. В середньому один замовлення обходиться українцям в 920 гривень, що на 18% більше, ніж у червні минулого року.



Ремонтні та будівельні роботи зараз дуже популярні / Фото Unsplash

Попит на укладку плитки виріс на 15%, а на штукатурку – на 40%. В основному плиточників наймали, щоб викласти плитку у ванній, а штукатурщиків – підготувати стіни під поклейку шпалер. Середній чек за послуги перших виріс на 13% – 6250 гривень, у інших на 20% – 5600 гривень. Однак вартість може варіюватися і залежить від складності та обсягу робіт.

Високий попит на будівельні та оздоблювальні роботи обумовлений стартом будівельного сезону, який почався з приходом тепла і продовжитися до настання перших холодів,

– розповідає Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua

У фахівців з меблів також більше роботи. Попит на ремонт, складання, перетяжку, виготовлення і реставрацію меблів виріс на 17%. Незважаючи на ажіотаж, середній чек за послуги не змінився – 463 гривні.

Як і раніше актуальна послуга "чоловік на годину". У червні майстрів на всі руки замовляли на 18% частіше, ніж у минулому році. Середній чек підріс на 13% – 452 гривні за одне замовлення. Як правило домашніх майстрів наймають, щоб виконати просту роботу по дому: встановити замок, повісити картину, зібрати диван або столик.

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У сучасному світі найцінніший ресурс – це час. Багато це розуміють і не хочуть витрачати його на дрібні побутові справи, делегуючи їх професіоналам,

– розповідає Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua.

З приходом тепла і стартом дачного сезону виріс попит на послуги садівників. Фахівців з категорії "Сад та город" замовляли на 24% частіше, ніж у червні минулого року. Середній чек збільшився на 27% – 820 гривень за одне замовлення. Усього в червні на послуги садівників українці витратили 790 тисяч гривень, що на 55% перевищує показники минулого року.