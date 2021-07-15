Xiaomi через суд змусила покупця вибачитися за негативні відгуки про Mi 10 Ultra
Компанія Xiaomi засудила покупця за негативні відгуки про смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra. Суд зобов'язав обвинуваченого публічно вибачитися перед виробником через ЗМІ. Історія швидко привернула увагу користувачів китайського інтернету, а потім просочилася в західні соціальні мережі. У четвер, 15 липня, обвинувачений виконав вимогу суду.
Історія з негативними коментарями та судом
У серпні минулого року користувач торгового майданчика JD на ім'я Чжан купив два флагмани Mi 10 Ultra. Через пару днів він залишив кілька коментарів в інтернет-магазині, з цього і почалася історія.
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В одному зі своїх відгуків Чжан зазначав, що смартфон нібито протягом тижня вісім разів самостійно перезавантажувався. Крім того, користувач заявив, що під час гри апарат постійно нагрівається до 50° C. Серед плюсів Чжан відзначив швидку зарядку батареї пристрою, але у той же час поскаржився на те, що телефон швидко розряджається, всього за кілька годин.
Другий відгук також був присвячений раніше зазначеним проблемам, а крім того, власник поскаржився на вологозахист пристроїв. Чжан повторив, що час автономної роботи залишає бажати кращого. Ще, за його словами, пристрій почав заряджатися повільніше, а в ресурсоємних додатках стало спостерігатися серйозне падіння продуктивності.
Чжан зробив висновок, що заява про водонепроникність пристрою сильно перебільшена виробником.
Реакція Xiaomi та суд
У Xiaomi залишилися незадоволені такими відгуками і подали на Чжана до суду. Його звинуватили у публічних висловлюваннях, що ганьблять репутацію компанії.
У ході слідства було встановлено, що смартфони потрапили в руки клієнта 16 серпня і протягом тижня після цього він їх жодного разу не вмикав. Ще ж і надто, один зі смартфонів навіть не був розпакований – Чжан його відразу ж перепродав, як тільки отримав на руки. Негативні коментарі Чжана багато користувачів неодноразово репостили, тим самим вводячи потенційних клієнтів Xiaomi в оману.Суд постановив, що Чжан зобов'язаний видалити свої коментарі і принести публічні вибачення компанії, що він зрештою і зробив. Крім цього, він також виплатив штраф в розмірі 30 000 юанів (близько 4640 доларів).
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Як і було зазначено у судовій постанові, обвинувачений звернувся до компанії Xiaomi через місцеву газету і вибачився перед виробником.
17 серпня 2020 роки я залишив помилкові відгуки після замовлення двох смартфонів Xiaomi Mi 10 Ultra на платформі JD. Після рішення районного судом Юхуатай міста Нанкін я визнаю, що опубліковані мною коментарі є посяганнями на репутацію компанії Xiaomi. Я глибоко усвідомлюю помилку і приношу свої щирі вибачення,
– йдеться в повідомленні.