Звинувачення соцмережі Parler на адресу Amazon через припинення обслуговування платформи порахували хиткими. Таким чином Окружний суд США відхилив позов соцмережі. Суддя Барбара Ротштейн вважає, що позивач не зможе довести порушення контракту і антимонопольних законів.

Parler розчарована рішенням суду. Проте не збирається зупинятись. Компанія все ще впевнена, що кінцевому рахунку здобуде перемогу в головній справі. Таку заяву опублікували на головній сторінці соцмережі.

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Деталі рішення

Суддя Барбара Ротштейн також відмовилася винести судову заборону, що вимагає від Amazon відновити обслуговування сервісу. Вона постановила, що розміщення "образливого і жорстокого контенту" не відповідає суспільним інтересам у світлі недавніх заворушень в Капітолії.

Представники Parler відмовилися коментувати ситуацію ЗМІ. Amazon підтримав рішення суду. Компанія заявила, що позивач неодноразово ігнорував попередження про стримування агресивного контенту на своїй платформі, який містив заклики до вбивства політиків-демократів, керівників бізнесу та представників ЗМІ.

Нагадаємо, десятого січня AWS, що належить Amazon, відключила Parler від своїх серверів за розміщення "агресивного контенту", що порушує правила платформи. У відповідь соцмережа подала на хостинг до суду, звинувативши компанію в порушенні антимонопольних законів і порушеннях умов контракту через політичну ворожість.