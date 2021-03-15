Адміністрація Дональда Трампа в свої останні дні додала Xiaomi до списку компаній, які становлять загрозу для національної безпеки США через нібито зв'язки з китайськими військовими. Це призвело до фінансових обмежень, які повинні були вступити в силу пізніше. Проте у п'ятницю, 12 березня, окружний суддя США Рудольф Контрерас постановив зупинити введення нових правил.

Таким чином федеральний суддя заборонив Міністерству оборони обмежувати інвестиції громадян США в китайського виробника – американські інвестори зберегли право купувати цінні папери Xiaomi. Як пише видання Bloomberg, Рудольф Контрерас сказав, що Xiaomi, ймовірно, в підсумку переможе в цій справі і випустив початкову судову заборону, щоб запобігти завданню компанії "непоправної шкоди".

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Заява Xiaomi

Xiaomi своєю чергою планує до кінця вимагати, щоб суд оголосив незаконним вигаданий зв'язок компанії c китайськими військовими. Китайський виробник вважає, що такий крок адміністрацій колишнього президента США був "свавільним і примхливим" і позбавив права на належну правову процедуру.

Після рішення суду український офіс компанії також зробив відповідну заяву.

Xiaomi наголошує ще раз, що є публічною та незалежною компанією, яка виготовляє споживчу електроніку виключно для цивільного та комерційного використання. Xiaomi вважає рішення про внесення її до списку ССМС надмірним та претензійним, і суддя з цим погоджується. Компанія вимагатиме від суду визнання рішення незаконним та вилучення компанії зі списку на постійній основі,

– йдеться в заяві компанії.

Окружний суддя США Рудольф Контрерас так прокоментував усю ситуацію довкола санкцій: "Суд дещо скептично ставиться до того, що тут насправді замішані серйозні інтереси національної безпеки".