Американський суд ще раз підтвердив, що штучний інтелект не може патентувати винаходи

Суд у США підтвердив, що штучний інтелект не може бути власником винаходів, оскільки не є людиною. Таким чином було відхилено позов вченого Стівена Талера через патенти на результати діяльності створених ним програм.

Варто зазначити, що це не перша спроба пана Талера домогтися закріплення права власності за його програмою Creativity Machine. Раніше, у лютому, ми писали про те, що Бюро реєстрації авторських прав США (USCO) постановило, що ШІ не може бути власником картини, яку "намалював".

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Деталі справи

Першу спробу Стівен Талер зробив у 2019 році. Тоді він теж програв спробу присвоїти авторське право штучному інтелекту й почав одну за одною подавати апеляції – у 2020, 2021 та 2022 роках. Нові суди щоразу постановляли, що його система не може бути юридичним винахідником, оскільки вона не є фізичною особою. Тепер Федеральний окружний суд ще раз підтвердив це рішення.

Суддя Леонард П. Старк зазначив, що, на перший погляд, можна подумати, що вирішення цієї справи вимагатиме "абстрактного дослідження природи винаходу або прав, якщо такі є, систем ШІ". Проте, на його думку, таких "метафізичних питань" можна уникнути, просто проаналізувавши відповідний закон – Закон про патенти.

Закон про патенти чітко визначає, щоТекст називає власників патентів "фізичними особами", а Верховний суд постановив, що цей термін означає саме людину.

​Стівен Талер планує оскаржити рішення окружного суду, а його адвокат Райан Ебботт з Brown, Neri, Smith & Khan LLP критикує "вузький підхід" суду до Закону про патенти.