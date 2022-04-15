Суд визначив, що французький телекомунікаційний регулятор Arcep надав ліцензію SpaceX у лютому 2021 року без попереднього проведення громадських консультацій. Судова апеляція була подана двома екологічними організаціями, які послалися на потенційний вплив мегасузір'я на довкілля, включаючи світлове забруднення, космічний сміття, а також здоров'я людини.

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Суд ґрунтував своє рішення про відкликання ліцензії головним чином на тому аргументі, що характер бізнесу SpaceX, який включає виробництво ракет і супутників, послуги з запуску, експлуатацію супутників і телекомунікаційні послуги, може спотворити ринок і придушити конкуренцію, що, врешті-решт, негативно вплине на французьких споживачів.

Цей проєкт може навіть порушити економічний баланс інших секторів через стратегію вертикальної інтеграції SpaceX. Starlink конкурує з виробниками супутників, європейським провайдером запуску Arianespace, виробниками обладнання для радіомереж та телефонними операторами,

– заявив громадський доповідач суду у звіті від 5 квітня

Що буде далі

Arcep доведеться підкоритися рішенню суду та переглянути заяву SpaceX. Тепер регулятор запропонував громадськості подати свої заперечення до 9 травня.

У заяві, опублікованій 8 квітня, Arcep захищала своє попереднє рішення, стверджуючи, що діяльність Starlink не матиме "істотного впливу на ринок і не торкнеться інтересів кінцевих користувачів".

"Смуга частот, що розглядається, дійсно забезпечує співіснування декількох гравців супутникової індустрії і, отже, не створює ситуації нестачі спектру. Ще ж і надто, в день видачі дозволу вже були доступні інші плани супутникового надшвидкого широкосмугового доступу, кількість користувачів яких обчислювалася десятками тисяч серед більш ніж 17 мільйонів абонентів надшвидкого широкосмугового доступу у Франції", – мовиться у заяві.

Сузір'я Starlink, наскільки воно велике

Наразі SpaceX експлуатує близько 2000 супутників запланованого угруповання Starlink першого покоління із 12 000 космічних апаратів, що обертаються на висоті приблизно 550 кілометрів над Землею. Зрештою, компанія хоче запустити ще багато супутників Starlink – до 42 000.

Як повідомляє Space.com з посиланням на джерело знайоме із ситуацією, Arcep, ймовірно, знову видасть ліцензію SpaceX, але може запровадити додаткові умови у порівнянні з початковою угодою.

За словами джерела, рішення Франції може вплинути на майбутнє Starlink у сусідній Німеччині, де SpaceX отримала попередню річну ліцензію у грудні 2020 року, яку пізніше було продовжено, поки формувався новий уряд.

Чи справді Starlink може стати монополістом

SpaceX – не єдиний гравець у бізнесі з надання інтернету на низькій навколоземній орбіті, який швидко зростає.

OneWeb планує угруповання приблизно з 650 супутників, більша частина з яких вже перебуває на орбіті.

Компанія Kuiper Systems, що належить Amazon, планує створити угруповання з більш ніж 3000 супутників.

Традиційні гравці, такі як американська фірма Viasat або SES зі штаб-квартирою у Швейцарії, використовують геостаціонарні супутники, які перебувають над фіксованою точкою на Землі на відстані 36 000 кілометрів для надання інтернет-послуг у віддалені райони. Багато хто з цих компаній виступають проти планів SpaceX.

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Як супутники Starlink впливають на довкілля

З моменту запуску першої партії супутників Starlink у травні 2019 року астрономи попереджали, що низькоорбітальні супутники можуть заважати спостереженню неба через світлове забруднення.

Експерти з космічної безпеки попередили, що через величезну кількість супутників ризик зіткнень на орбітах навколо Землі також зросте.

Вчені-атмосферники попередили, що величезна кількість металу, що згоряє в атмосфері після виведення супутників з експлуатації, може спричинити небезпечні зміни клімату планети.

Разом з тим останнім часом проєкт Starlink отримав більш позитивних оцінок через надання допомоги Україні. Нагадаємо, що компанія Ілона Маска доправила в Україну тисячі терміналів для забезпечення безперебійного зв'язку.