Суд Epic Games проти Apple завершився: яке рішення прийняли і що буде далі

У серпні 2020 року Epic Games подала до суду на Apple через видалення її гри Fortnite з App Store. На такий крок "яблучна" компанія пішла через те, що Epic Games додала можливість здійснення платежів в обхід сервісу Apple, тобто уникала комісії в 30 відсотків. Нарешті суд виніс рішення. Кожна зі сторін отримала як позитивні наслідки, так і негативні.

Epic намагалась довести, що своїми діями Apple монополізує ринок, придушуючи інший бізнес. Чи вдалося їй це, розповідаємо далі.

Цікаво Винайдено простий метод захисту від вірусів-шифрувальників, але застосувати його зможуть не всі

Що вирішив суд

Суддя Івонн Ґонсалес-Роджерс винесла рішення, згідно з яким заборона платежів в обхід App Store є антиконкурентною поведінкою. Таким чином, Apple більше не має права забороняти розробникам додавати до своїх сервісів кнопки, посилання або інші заклики, які спрямовують клієнтів до альтернативних способів плати покупок.

Разом з тим Epic не вдалося довести, що Apple є монополістом на ринку магазинів з мобільними додатками за федеральним законодавством або законами штату Каліфорнія, де розглядалася справа.

за федеральним законодавством або законами штату Каліфорнія, де розглядалася справа. Однак у той час, коли Epic Games додала функції оплати в обхід Apple, вона мала договірні зобов'язання. Тому тепер повинна виплатити на користь Apple упущений прибуток у розмірі понад 3,5 мільйона доларів. Це 30 відсотків від суми, яку Epic заробила в обхід системи внутрішніх покупок App Store через Fortnite.

Це 30 відсотків від суми, яку Epic заробила в обхід системи внутрішніх покупок App Store через Fortnite. Epic Games не зможе вимагати від Apple відновити Fortnite в App Store, оскільки навмисно порушувала умови угоди. Повернення гри в App Store можливе лише за самостійним рішенням з боку Apple.

Загалом суддя прийняла сторону Apple у дев'яти з десяти пунктів справи. Рішення набуде чинності через 90 днів, тобто з 9 грудня. За цей час Apple зобов'язана внести зміни в правила App Store.

Що далі

Судячи з усього, Apple не планує подавати апеляцію, оскільки за результатами засідання висловила задоволення рішеннями суду.

Сьогодні суд підтвердив те, що ми знали весь цей час: App Store не порушує антимонопольне законодавство. Ми як і раніше прагнемо до того, щоб App Store був безпечним і надійним ринком, який підтримує процвітаючу спільноту розробників і понад 2,1 мільйона робочих місць у США, і де правила застосовуються однаково до всіх,

— заявила компанія Apple.

Epic Games же, навпаки, оголосила про те, що подасть апеляцію.