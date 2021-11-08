На утворення великомасштабних структур Всесвіту безпосередньо впливає темна матерія. Завдяки їй галактики скупчуються під дією гравітації, утворюючи суперскупчення. Здавалося б, що логічно, якщо після кластеризації галактик утвориться проміжок – войд, міжгалактична пустота. Та не все так однозначно і тут свою роль починає відігравати таємнича темна енергія.

Читайте за темою Великомасштабні структури Всесвіту обертаються: дослідження

Темна енергія та суперпустоти Всесвіту

Після Великого вибуху утворився Всесвіт, який почав різко збільшуватися. Швидкість такого "роздування" перевищувала швидкість світла – цей період відомий в астрономії як Інфляція. Після його закінчення Всесвіт не припинив збільшуватися у розмірах, але швидкість все ж зменшилася. Проте сьогодні виявилося, що тепер простір розширюється із прискоренням. Науковці вважають, що причиною цього є загадкова темна енергія.

Саме таке розширення і є однією з причин утворення надпустот. Науковці пропонують для аналогії простий приклад – уявити тісто у якому є родзинки. Тісто з часом починає розширюватися, а відстань між родзинками поступово збільшується, хоча самі вони не рухаються. Родзинки – це галактики чи скупчення галактик, а тісто – це простір, який постійно збільшується, на що безпосередньо впливає темна енергія.

Звісно, войди не є "ідеально пустими". Такі пустоти – це регіони Всесвіту, де кількість речовини неймовірно низька, якщо порівнювати, наприклад, Місцевою групою галактик, куди входить й Молочний Шлях. Та навіть у войдах можуть зустрітися поодинокі галактики.

Ймовірно, що найбільшим войдом, виявленим на сьогодні є LOWZ North 13788. Діаметр цієї пустоти складає близько 2 мільярдів 953 мільйони 225 тисяч 163 світлових роки. Складно навіть уявити такі масштаби.