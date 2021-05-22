Будівлі є одними з найбільших споживачів енергії на світі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, вони споживають понад третину всієї енергії світу і на них припадає 40 відсотків викидів вуглецю. З потеплінням клімату цей показник тільки росте.

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Нові батареї

Нова цементна батарея – це можливість зробити будівлі самодостатніми з енергетичної точки зору. У поєднанні з сонячною енергією ця технологія зможе забезпечити освітлення хмарочосів і енергопостачання систем інфраструктури.

Емма Чжан і Люпін Тан з Технологічного університету Чалмерса у Швеції додали в суміш на основі цементу вуглецеві волокна, які роблять матеріал міцним і провідним.

Потім вони вбудували в матеріал електроди: анод зроблений з сітки з вуглецевого волокна з залізним покриттям, і катод — з сітки з нікелевим покриттям.

Новий винахід наразі має нижчу щільність енергії, ніж звичайні акумулятори. Проте величезний розмір таких батарей – фактично весь будинок – компенсує це обмеження. Крім того, в таких акумуляторах не використовуються ні токсичні, ні дорогі матеріали.

Дослідники вважають, що подібні батареї могли б вбудовуватися не тільки в будівлі, але і, наприклад, в мости або автомагістралі, де забезпечували б електрикою системи моніторингу.