Як у Зоряних війнах: створили справжню голограму, до якої можна доторкнутися – відео

Дослідники придумали, як створити об'ємне зображення в повітрі без допоміжних інструментів. Це не бутафорська технологія, де голограма створюється за допомогою багатошарового екрану-відбивача, а справжня 3D-картинка у відкритому просторі.

Дослідники з Університету Бригама Янга зробили справжнє відкриття. Їм вдалося проєктувати об'ємне зображення в повітрі. До нього можна доторкнутися пальцем і навіть взаємодіяти.

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Що відомо

Прототип технології під назвою Optical Trap Display продемонстрували у 2018 році. На відміну від традиційних голограм з обмеженим кутом огляду, представлена система дозволяє побачити зображення під будь-яким кутом і з будь-якого боку, оскільки зображення фактично малюються у тривимірному просторі.

Це відбувається завдяки роботі оптичних пасток і системі з двох лазерів, де один трансформує частинки в повітрі, а інший підсвічує отриману основу безліччю відтінків.

Три роки доопрацювань і поліпшень дозволили команді зробити нові відкриття: тепер система не просто показує об'ємні картинки в повітрі, а й змушує їх рухатися і навіть взаємодіяти з іншими об'єктами.

Дивіться демонстрацію можливостей голограм: відео

Для повноцінного спостереження за голограмою необхідно озброїтися фотоапаратом з макрооб'єктивом, скільки розміри проєкцій ще дуже малі.

Хоч це і не ті масштаби, про які мріють фанати наукової фантастики, вчені все ж вірять в те, що їх розробка має шанси стати основою для створення повноцінних і компактних окулярів доповненої реальності, де візуалізації виникають прямо перед очима і не вимагають додаткових дій.