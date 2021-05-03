Створили перший у світі транзистор, який можна повністю переробити водою і звуковими хвилями

Вчені створили новий тип транзистора, який здатен до повного розкладання. Це не зробить всю електроніку повністю екологічною, але частину пристроїв можна буде просто утилізувати – вони перестануть забруднювати планету.

Основою для друку складових частин транзистора дослідники взяли наноцелюлозу. Це особливий вид целюлози у вигляді кристалів або нановолокон.

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Що відомо про розробку

Наноцелюлозу отримують з рослин або відходів деревного виробництва. Вона є хорошим ізолятором для струму. Дослідники додали її у вигляді кристалів в чорнило, яке потім використовували для друку транзистора і електронної схеми.

Для струмопровідних частин транзистора використовувалися чорнило з добавками графена і вуглецевих нанотрубок. Чергуючи чорнило і шари друку вдалося надрукувати електронний датчик.



Випробування друкованого транзистора в складі біодатчика / Фото Duke University​

Зокрема, вчені надрукували датчик солей і ефірів молочної кислоти. Термін життя такого датчика може бути до шести місяців, після чого він може бути перероблений у воді під впливом звукових хвиль.

Графен і вуглецеві трубки відокремлюються від матеріалу практично повністю і їх можна використовувати для повторного друку, тоді як наноцелюлоза і паперова підкладка, на якій був роздрукований датчик, піддаються повній переробці.