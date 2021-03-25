Дослідники з Німеччини за допомогою нанотехнологій створили дивовижний папір. Виглядає він як і звичайний. Але якщо подати до нього струм, він стає м'яким, наче ганчірка, і відновлює жорсткість після відключення живлення.

Жорсткістю можна управляти, змінюючи рівень напруги. Подібна властивість, наприклад, може допомогти в створенні матеріалів, які автоматично гасять удари.

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Деталі розробки

На початку розробки вчені з Університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці й Університету Фрайбурга взяли речовину під назвою нанофібрили целюлози – вона збирається зі стінок клітин деревини. Її, наприклад, можна отримувати з відходів деревини. Частинки цього матеріалу набагато менші звичайних волокон целюлози.

В ході експериментів з'ясувалося, що при подачі на такий "нанопапір" електричного струму він нагрівається і відбувається руйнування зв'язків волокон нанофібрил целюлози один з одним. Це призводить до того, що матеріал повністю або частково втрачає жорсткість. Зняття напруги відновлює зв'язки у місцях перетину нановолокон і повертає матеріалу первісну жорсткість.

Дослідники збираються покращувати матеріал і надалі. На їхню думку, він міг би самостійно накопичувати заряд і використовувати його за необхідності. Така властивість допоможе встановити для матеріалу певний поріг спрацьовування, щоб він поглинав енергію навантаження. Матеріал з запасом енергії на борту може вибірково гасити удари та підвищене навантаження, наприклад, при аварії автомобілів.