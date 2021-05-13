Електронні імплантати можуть бути важливим інструментом медичного моніторингу та лікування. Тому розробники прагнуть зробити їх не тільки "розумними", але й максимально компактними.

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Перспективи винаходу

Нова розробка інженерів Колумбійського університету встановлює рекорд у цій галузі. Вчені представили "систему на кристалі", яку можна просто ввести в тіло за допомогою тонкої голки. У менш ніж 0,1 кубічного міліметра вдалося розмістити повноцінну систему для вимірювання температури та бездротової передачі зібраних даних.

Такі системи об'єднують всі необхідні компоненти в одній електронній схемі. Через свої крихітні розміри антена, яку можна розмістити на корпусі, менша, ніж довжина радіохвиль. Тому для комунікацій використали ультразвук, реєструючи та відправляючи сигнали за допомогою власного п'єзоелемента. Крім того, тут розміщений датчик температури, інформація з якого передається тим же шляхом.

Ефективну роботу спостерігали на лабораторних мишах, причому тваринам внутрішньом'язово вводили до семи таких "термометрів". В інших експериментах пристрій успішно використовували для точкової стимуляції нейронів по ультразвуковому сигналу.

У майбутньому сподіваються створити такі ж пристрої для реєстрації кров'яного тиску, вмісту глюкози та насиченості киснем.